Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Terceira etapa

Gripe Influenza: novos grupos começam a ser vacinados no ES

A terceira etapa da 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem início em todo o território capixaba. Confira quem pode ser vacinado

Publicado em 

09 jun 2021 às 10:38

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:38

Cachoeiro começa a vacinar crianças contra gripe nesta terça
Novos grupos prioritários poderão ser imunizados até o dia 09 de julho no Estado Crédito: Pixabay
A terceira etapa da 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem início em todo o território capixaba, nesta quarta-feira (09). Para esta etapa, mais oito novos grupos prioritários poderão ser imunizados até o dia 09 de julho.
Ao todo, a expectativa é de que 431.904 sejam imunizados nesta próxima etapa, com o acréscimo dos grupos de pessoas com comorbidades (178.819 pessoas), pessoas com deficiência permanente (139.552), caminhoneiros (33.454), trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso (19.577), trabalhadores portuários (18.834), Forças de Segurança e Salvamento (12.615), Forças armadas (1.361), funcionários do sistema de privação de liberdade (3.269) e população Privada de Liberdade e adolescentes em Medidas Socioeducativas (24.423).
Para cada público acima, será necessária a apresentação de documentos comprobatórios das atividades e/ou comorbidades, além do documento de identificação com foto. Vale ressaltar que o documento comprobatório para condições permanentes deverá ser datado de 2018 em diante, ou seja, dos últimos três anos.
A vacinação dos demais grupos prioritários que já iniciaram será continuada até o final da Campanha.

Veja Também

Vacina contra a gripe ajuda a proteger contra a Covid? Médica responde

Vacina da gripe x vacina da Covid: é preciso intervalo entre as duas?

QUEM PODE SE VACINAR E O QUE LEVAR: 

Pessoas com comorbidades: doença respiratória crônica; doença cardíaca crônica; doença renal crônica; doença hepática crônica; doença neurológica crônica; diabetes; imunossupressão; obesidade grau III; transplantados e pessoas com trissomias. Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de um dos documentos:
  • I - Laudo médico indicando a comorbidade ou a condição existente;
  • II - Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento;
  • III - Laudo emitido por nutricionista no caso de obesidade mórbida;
Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das Unidades de Saúde. Pacientes que são atendidos na rede privada ou conveniada deverão seguir as orientações acima referidas.
Vacina contra a gripe
Vacina contra a gripe Crédito: Erasmo Salomão/Ministério da Saúde
Pessoas com deficiência permanente: limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, mesmo com uso de aparelho auditivo; Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar, mesmo com uso de óculos; Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar etc. Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de um dos documentos:
  • Laudo médico indicando a deficiência existente;
  • Declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o usuário faz acompanhamento;
III.   Cartão de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência permanente;
  1. Documentos comprobatórios de atendimento da pessoa com deficiência permanente em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência;
  2. Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência que indique se tratar de pessoa com deficiência permanente.
Adicionalmente, poderão ser utilizados os cadastros já existentes dentro das Unidades de Saúde. Além disso, para as condições de evidente deficiência permanente, isenta-se o usuário da apresentação de documento comprobatório.
Caminhoneiros: motorista de transporte rodoviário de cargas definido no art. 1º, II da Lei nº 13.103, de 2 de março de 2015, que trata da regulamentação da profissão de motorista. Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de:
  • Documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista profissional do transporte rodoviário de cargas (caminhoneiro).
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso. Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de:
  • Documento que comprove o exercício efetivo da função de motorista/cobrador profissional do transporte de passageiros.
Trabalhadores portuários: qualquer trabalhador portuário, incluindo os funcionários da área administrativa. Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de:
  • Documento que comprove o exercício efetivo da função de trabalhador portuário
Forças de Segurança e Salvamento: policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais. Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de:
  • Documento que comprove sua vinculação ativa nas forças de segurança e salvamento.
Forças Armadas: membros ativos das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica). Deverão receber a vacina influenza, mediante apresentação de:
  • Documento que comprove sua vinculação ativa com o serviço de forças armadas ou apresentação de declaração emitida pelo serviço onde atua.
População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas: o planejamento e a operacionalização da vacinação nos estabelecimentos penais deverão ser articulados com a Secretaria da Justiça (Sejus), conforme a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) e a Política Nacional de Atenção ao Adolescente e Jovem sob medidas socioeducativas.

COBERTURA VACINAL

O Espírito Santo recebeu pouco mais de 1,1 milhão de doses de Influenza desde o início da campanha, tendo aplicado 440.871 doses, com cobertura vacinal de 28,4% até esta terça-feira (08), segundo dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SIPNI).
A cobertura vacinal até o momento é de 62,4% para crianças; 52,7% para gestantes; 61,8% para puérperas; 81,8% para indígenas; 45,3% para trabalhadores da saúde; 26% para idosos, e 21,4% para professores

Veja Também

Covid-19: Cariacica abre vacinação para pessoas acima de 50 anos

Vacinas Sputnik V e Covaxin não têm previsão de chegar ao ES

Voluntários ajudam pessoas que têm dificuldade para agendar vacina no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo gripe Ministério da Saúde Vacina SESA Campanha de vacinação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados