Covid-19: Cariacica abre vacinação para pessoas acima de 50 anos

O município de Cariacica vai abrir mais uma rodada de agendamento para vacinação contra Covid-19 na tarde desta quarta-feira (9). A partir das 14 horas, pessoas sem comorbidades com 50 anos ou mais podem agendar a dose da vacina no site da prefeitura.
O agendamento também vai contemplar outros grupos. Saiba quem já pode tomar a vacina na cidade:
Primeira dose
- pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos
- trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência)
- gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias)
- idosos com 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde que tomaram a vacina AstraZeneca
DOSES DISPONÍVEIS
Na ultima segunda-feira (7), a Prefeitura de Cariacica abriu 2 mil vagas para a vacinação contra a Covid-19 e ainda há doses disponíveis. O morador que ainda não recebeu a dose e está nos grupos contemplados já pode agendar o imunizante.
VACINAÇÃO DOS FERROVIÁRIOS
A vacinação de ferroviários será realizada nesta quinta (10) e sexta-feira (11), no Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Jardim América, Cariacica, com horários agendados pela secretaria em lista nominal enviada às empresas.