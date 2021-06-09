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Covid-19: Cariacica abre vacinação para pessoas acima de 50 anos

Pessoas sem comorbidades com 50 anos ou mais já podem agendar a primeira dose da vacina a partir da tarde desta quarta-feira (9). Também há vagas para outros grupos

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 08:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 08:49
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Pessoas com mais de 50 anos já podem ser vacinadas em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
O município de Cariacica vai abrir mais uma rodada de agendamento para vacinação contra Covid-19 na tarde desta quarta-feira (9). A partir das 14 horas, pessoas sem comorbidades com 50 anos ou mais podem agendar a dose da vacina no site da prefeitura
O agendamento  também vai contemplar outros grupos. Saiba quem já pode tomar a vacina na cidade:
Primeira dose 
  • pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos
  • trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência)
  • gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias)
Segunda dose
  • idosos com 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde que tomaram a vacina AstraZeneca

DOSES DISPONÍVEIS

Na ultima segunda-feira (7), a Prefeitura de Cariacica abriu 2 mil vagas para a vacinação contra a Covid-19 e ainda há doses disponíveis. O morador que ainda não recebeu a dose e está nos grupos contemplados já pode agendar o imunizante.

VACINAÇÃO DOS FERROVIÁRIOS

A vacinação de ferroviários será realizada nesta quinta (10) e sexta-feira (11), no Centro Regional de Especialidades (CRE) Metropolitano, em Jardim América, Cariacica, com horários agendados pela secretaria em lista nominal enviada às empresas.

VACINAÇÃO NO ES

Ferroviários começam a ser vacinados contra a Covid-19 no ES

Mais de 50 mil doses da vacina da Pfizer chegam ao ES

Mais de 16 mil capixabas não retornaram para 2ª dose da AstraZeneca

Voluntários ajudam pessoas que têm dificuldade para agendar vacina no ES

"Viana vacinada", eu vou: no dia 13, dê uma chance à esperança

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