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Janssen: secretário de Saúde do ES garante que vacinas não serão perdidas

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, informou que o Espírito Santo tem condições de aplicar, com rapidez, as doses do imunizante da Jassen  antes do vencimento do seu prazo de validade

Publicado em 

09 jun 2021 às 16:05

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:05

Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose
Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock
O Espírito Santo estará preparado para utilizar, com rapidez, a vacina da Janssen contra a Covid-19, antes que o seu prazo de validade vença. Cerca de 3 milhões de doses do imunizante, que devem chegar ao Brasil na próxima semana, têm prazo de validade em 27 de junho.
“Temos condições de aplicar a vacina com rapidez. Não é à toa que o Espírito Santo está em terceiro lugar entre os que mais vacinaram. Temos condições de fazer a imunização em cinco dias. O total de 50 mil doses é menos que aplicamos no feriadão e se quiserem mandar 100 mil doses, temos condições de aplicar todas”, assinalou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.
Janssen - secretário de Saúde do ES garante que vacinas não serão perdidas
Em entrevista nesta quarta-feira (9) para a jornalista Fernanda Queiroz, na CBN Vitória, Nésio informou que ainda está sendo preparada a estratégia de distribuição da vacina da Janssen, o que deve ser concluído até esta sexta-feira (11).

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Ainda não foi definido, segundo ele, para quais cidades a vacina deverá ser encaminhada. Uma das possibilidades é que, para facilitar a distribuição, algumas cidades recebam o imunizante da Janssen, recebendo menos doses de outras vacinas,  como a da Astrazeneca, para compensar. “Podemos concentrar em algumas cidades, como foi feito inicialmente com a Pfizer”, explicou.
O imunizante da Janssen, de dose única, é seguro e eficaz, assinalou Nésio. “É uma vacina segura, de qualidade, que será aplicada com a máxima velocidade”, disse secretário.
No dia 4, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga anunciou que o governo federal conseguiu antecipar com a farmacêutica a entrega de 3 milhões - de 38 milhões de doses - da vacina para junho, mas não informou na ocasião que o prazo de validade expirará no final do mês.
Na tarde desta terça-feira (8), Queiroga confirmou durante o seu depoimento à CPI da Covid que o lote com as de doses da Janssen tem validade até 27 de junho. Como o imunizante é importado, o país terá de 10 a 14 dias para receber, distribuir e aplicar todas as doses.

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