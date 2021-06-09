Vacina da Janssen necessita de apenas uma dose Crédito: Stanislav Sukhin/ Shutterstock

Espírito Santo estará preparado para utilizar, com rapidez, a vacina da Janssen contra a Covid-19 , antes que o seu prazo de validade vença. Cerca de 3 milhões de doses do imunizante, que devem chegar ao Brasil na próxima semana, têm prazo de validade em 27 de junho.

“Temos condições de aplicar a vacina com rapidez. Não é à toa que o Espírito Santo está em terceiro lugar entre os que mais vacinaram. Temos condições de fazer a imunização em cinco dias. O total de 50 mil doses é menos que aplicamos no feriadão e se quiserem mandar 100 mil doses, temos condições de aplicar todas”, assinalou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

Your browser does not support the audio element. Janssen - secretário de Saúde do ES garante que vacinas não serão perdidas

Em entrevista nesta quarta-feira (9) para a jornalista Fernanda Queiroz, na CBN Vitória, Nésio informou que ainda está sendo preparada a estratégia de distribuição da vacina da Janssen, o que deve ser concluído até esta sexta-feira (11).

Ainda não foi definido, segundo ele, para quais cidades a vacina deverá ser encaminhada. Uma das possibilidades é que, para facilitar a distribuição, algumas cidades recebam o imunizante da Janssen, recebendo menos doses de outras vacinas, como a da Astrazeneca, para compensar. “Podemos concentrar em algumas cidades, como foi feito inicialmente com a Pfizer”, explicou.

O imunizante da Janssen, de dose única, é seguro e eficaz, assinalou Nésio. “É uma vacina segura, de qualidade, que será aplicada com a máxima velocidade”, disse secretário.

No dia 4, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga anunciou que o governo federal conseguiu antecipar com a farmacêutica a entrega de 3 milhões - de 38 milhões de doses - da vacina para junho, mas não informou na ocasião que o prazo de validade expirará no final do mês.