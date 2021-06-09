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Contra a Covid-19

Vacinação: Vitória abre 4 mil vagas para pessoas com 50 anos ou mais

O agendamento deve ser feito no site da prefeitura, às 18 horas desta quarta-feira (09). Serão 4.400 novas vagas para a vacina contra a Covid-19
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 jun 2021 às 15:22

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 15:22

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Pessoas com 50 anos ou mais sem comorbidades terão uma nova oportunidade de agendar a vacinação contra a Covid-19 na capital. A Prefeitura de Vitória anunciou que abrirá 4.400 novas vagas para esse público. O agendamento deve ser feito no site da prefeitura, às 18 horas desta quarta-feira (09).
A vacinação será nesta quinta (10) e sexta-feira (11), na Igreja Batista de Jardim Penha, no Mannaim Vitória e no Ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João
É a segunda vez desde o início da semana que a PMV abre vagas para adultos com mais de 50 anos. Na segunda-feira, o agendamento foi marcado para 17h, mas alguns munícipes relataram ter conseguido marcar a vacinação antes desse horário. À TV Gazeta, a secretária de saúde do município Thais Cohen afirmou que a administração investiga o que aconteceu. Disse ainda que todas as doses disponibilizadas foram reservadas.

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