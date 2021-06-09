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Astrazeneca e Pfizer

Covid-19: veja quais cidades abrem agendamento de vacina nesta quarta (9)

O agendamento vai atender idosos, grávidas, profissionais da Educação e da Saúde que atuam na região metropolitana do ES
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

09 jun 2021 às 13:11

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 13:11

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Agendamento para vacinação contra Covid-19 será aberto na tarde desta quarta (9) Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeituras da Grande Vitória continuam com vagas para vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (9), GuarapariSerra e Cariacica e Vitória abrem agendamentos. A imunização é voltada para a faixa etária de 50 a 59 anos, pessoas com comorbidades, idosos, profissionais da saúde e educação.
Na Capital, o serviço será disponibilizado a partir das 18h para pessoas de 50 anos ou mais sem comorbidade. O agendamento pode ser feito por meio deste link ou pelo aplicativo Vitória Online. Serão 4.400 vagas.
A imunização será realizada nesta quinta-feira (10) e sexta-feira (11), na Igreja Batista de Jardim da Penha, no Mannaim Vitória e no Ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João. 
Em Guarapari, o agendamento será realizado, a partir das  16h30, para o público entre 55 e 59 anos sem comorbidades. Serão disponibilizadas mil doses da vacina Astrazeneca. O agendamento deverá ser feito no site da prefeitura. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.
A vacinação acontece na quinta-feira (10), na Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba. É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.
Já na sexta-feira (11), de 8h às 15h, Guarapari vai aplicar a primeira dose da Pfizer em gestantes e puérperas. A ação será realizada na Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba. As grávidas serão atendidas independente do tempo de gestação. Não é preciso agendar.

CARIACICA

O agendamento em Cariacica para pessoas sem comorbidades com 50 anos ou mais será aberto às 14h desta quarta-feira (9). O serviço pode ser feito neste link
Também será aberto para os seguintes públicos:
  • Primeira dose: vacina da AstraZeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência). 

  • Primeira dose da Pfizer para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias).

  • Segunda dose da AstraZeneca: idosos 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde

SERRA

Na Serra, o agendamento terá início às 18h desta quarta-feira (9), com cerca de 8.400. O acesso para o serviço é através deste link disponibilizado no site da prefeitura. 
  • Primeira dose: pessoas sem comorbidades de 50 a 59 anos; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente com ou sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade entre 18 e 59 anos; gestantes e puérperas; idosos acima de 60 anos.

  • Segunda dose: idosos acima de 75 anos (vacina Aztrazeneca); trabalhadores da saúde e trabalhadores da educação.
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca é aplicada nos municípios Crédito: Carlos Alberto Silva

VIANA

A Prefeitura de Viana informou que não haverá abertura de novos agendamentos para vacinação de Covid-19 nesta semana por causa da mobilização da equipe, voltada ao estudo Viana Vacinada, que será realizado no próximo domingo (13). Os agendamentos para os demais grupos voltarão a ser abertos na próxima semana.

Atualização

09/06/2021 - 3:06
O texto foi atualizado após a Prefeitura de Vitória divulgar informações sobre o agendamento da vacinação contra Covid-19, previsto para ser disponibilizado no início da noite desta quarta-feira (9).

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