Covid-19: veja quais cidades abrem agendamento de vacina nesta quarta (9)

Agendamento para vacinação contra Covid-19 será aberto na tarde desta quarta (9) Crédito: Ricardo Medeiros

Serra e Cariacica e Prefeituras da Grande Vitória continuam com vagas para vacinação contra a Covid-19. Nesta quarta-feira (9), Guarapari Vitória abrem agendamentos. A imunização é voltada para a faixa etária de 50 a 59 anos, pessoas com comorbidades, idosos, profissionais da saúde e educação.

Na Capital, o serviço será disponibilizado a partir das 18h para pessoas de 50 anos ou mais sem comorbidade. O agendamento pode ser feito por meio deste link ou pelo aplicativo Vitória Online. Serão 4.400 vagas.

A imunização será realizada nesta quinta-feira (10) e sexta-feira (11), na Igreja Batista de Jardim da Penha, no Mannaim Vitória e no Ginásio da Faculdade Salesiano, no Forte São João.

Em Guarapari, o agendamento será realizado, a partir das 16h30, para o público entre 55 e 59 anos sem comorbidades. Serão disponibilizadas mil doses da vacina Astrazeneca. O agendamento deverá ser feito no site da prefeitura . Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.

A vacinação acontece na quinta-feira (10), na Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba. É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

Já na sexta-feira (11), de 8h às 15h, Guarapari vai aplicar a primeira dose da Pfizer em gestantes e puérperas. A ação será realizada na Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba. As grávidas serão atendidas independente do tempo de gestação. Não é preciso agendar.

CARIACICA

O agendamento em Cariacica para pessoas sem comorbidades com 50 anos ou mais será aberto às 14h desta quarta-feira (9). O serviço pode ser feito O serviço pode ser feito neste link

Também será aberto para os seguintes públicos:

Primeira dose : vacina da AstraZeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência).





: vacina da AstraZeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência). Primeira dose da Pfizer para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias).





para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias). Segunda dose da AstraZeneca: idosos 65 anos ou mais e trabalhadores da saúde

SERRA

Na Serra, o agendamento terá início às 18h desta quarta-feira (9), com cerca de 8.400. O acesso para o serviço é através deste link disponibilizado no site da prefeitura.

Primeira dose : pessoas sem comorbidades de 50 a 59 anos; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente com ou sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade entre 18 e 59 anos; gestantes e puérperas; idosos acima de 60 anos.





: pessoas sem comorbidades de 50 a 59 anos; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente com ou sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade entre 18 e 59 anos; gestantes e puérperas; idosos acima de 60 anos. Segunda dose: idosos acima de 75 anos (vacina Aztrazeneca); trabalhadores da saúde e trabalhadores da educação.

A vacina de Oxford/AstraZeneca é aplicada nos municípios Crédito: Carlos Alberto Silva

VIANA

A Prefeitura de Viana informou que não haverá abertura de novos agendamentos para vacinação de Covid-19 nesta semana por causa da mobilização da equipe, voltada ao estudo Viana Vacinada , que será realizado no próximo domingo (13). Os agendamentos para os demais grupos voltarão a ser abertos na próxima semana.