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Astrazeneca

Agendamento para vacinação em Viana começa neste domingo (06)

Os voluntários em participar do estudo poderão agendar a vacinação por meio de um link que será disponibilizado no site da prefeitura a partir deste domingo (4)
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

05 jun 2021 às 20:27

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 20:27

computador
Viana Vacinada: agendamento será feito on-line Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels

Correção

06/06/2021 - 3:05
Anteriormente este texto afirmava que o endereço para agendamento era vianavacinada.saude.gov.br. O correto é vianavacinada.saude.es.gov.br. A informação foi corrigida.
O agendamento para participar do estudo de vacinação em massa em Viana ficará disponível no site da prefeitura a partir das 15h deste domingo (6). O serviço poderá ser acessado no link vianavacinada.saude.es.gov.br. Veja os detalhes sobre como se cadastrar clicando aqui
O estudo denominado "Viana Vacinada" pretende imunizar contra a Covid-19, cerca de 35 mil moradores, de 18 a 49 anos, que ainda não foram imunizados com nenhuma dose. A aplicação vai acontecer no município no dia 13 deste mês, de 8h às 17h.
Podem agendar  a vacina, as pessoas com domicílio eleitoral em Viana, ou seja, quem vota na cidade, ou os moradores que apresentarem comprovante de residência e documento com foto. O procedimento será explicado pela prefeitura neste domingo (6).

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COMO VAI FUNCIONAR

A pós-doutora em Reumatologia e coordenadora do projeto científico, Valéria Valim, detalhou que os moradores que ainda não tenham sido imunizados contra a Covid-19 receberão duas doses, com intervalo de 12 semanas entre elas. 

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A iniciativa combina vacinação com meia dose (0,25 ml) da Astrazeneca no público definido, além de acompanhamento da resposta imune e sequenciamento genético do novo coronavírus. A estimativa é redução de 60% da incidência de novos casos ao longo de seis meses, a partir de 28 dias após aplicação da segunda dose. Isso também reduziria número de internações e óbitos pela doença.
A participação no estudo é voluntária. O cidadão vienense que quiser se disponibilizar deverá assinar um Termo de Consentimento antes de receber a primeira dose da vacina.
O governo do Estado explicou que por se tratar de um trabalho de pesquisa, após a aplicação da segunda dose – 12 semanas depois da primeira dose – será feito um processo de amostragem para a comprovação da imunidade ao vírus. Caso os vacinados não tenham adquirido imunidade, os participantes receberão dose de reforço e ficarão imunizados.

QUEM NÃO PODERÁ PARTICIPAR

Aqueles que apresentarem sintomas gripais ou condições especiais, como gravidez, não poderão participar do mutirão. De acordo com a coordenadora do estudo, a pesquisadora Valéria Valim, haverá alguns critérios de exclusão para a participação no projeto.
  • Gestantes
  • História de reação adversa grave a qualquer vacina previamente administrada
  • Ter recebido outra vacina nos últimos 14 dias
  • Pertencer a grupo de risco prioritário para a vacinação, conforme recomendado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI)
  • Apresentar sintomas gripais
  • Ter recebido previamente e em qualquer momento, qualquer vacina para a Covid-19
  • Diagnóstico recente de Covid-19 com início dos sintomas 28 dias antes da vacinação do projeto
As pessoas que estiverem nestas condições poderão se inscrever no projeto, no site da prefeitura, relatando a sua condição. E dependendo da situação, os interessados poderão participar, posteriormente, quando os sintomas cessarem.
“Se houver engajamento dos moradores de Viana, os que estiverem nestas condições e quiserem participar, podem se inscrever, descrever seus sintomas, e haverá uma busca ativa por parte do município”, explicou a pesquisadora Valéria Valim.

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