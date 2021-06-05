Agendamento para vacinação em Viana começa neste domingo (06)

Viana Vacinada: agendamento será feito on-line Crédito: Vojtech Okenka/ Pexels

Correção Anteriormente este texto afirmava que o endereço para agendamento era vianavacinada.saude.gov.br. O correto é vianavacinada.saude.es.gov.br. A informação foi corrigida.

O estudo denominado "Viana Vacinada" pretende imunizar contra a Covid-19, cerca de 35 mil moradores, de 18 a 49 anos, que ainda não foram imunizados com nenhuma dose. A aplicação vai acontecer no município no dia 13 deste mês, de 8h às 17h.

Podem agendar a vacina, as pessoas com domicílio eleitoral em Viana, ou seja, quem vota na cidade, ou os moradores que apresentarem comprovante de residência e documento com foto. O procedimento será explicado pela prefeitura neste domingo (6).

COMO VAI FUNCIONAR

A pós-doutora em Reumatologia e coordenadora do projeto científico, Valéria Valim, detalhou que os moradores que ainda não tenham sido imunizados contra a Covid-19 receberão duas doses, com intervalo de 12 semanas entre elas.

A iniciativa combina vacinação com meia dose (0,25 ml) da Astrazeneca no público definido, além de acompanhamento da resposta imune e sequenciamento genético do novo coronavírus. A estimativa é redução de 60% da incidência de novos casos ao longo de seis meses, a partir de 28 dias após aplicação da segunda dose. Isso também reduziria número de internações e óbitos pela doença.

A participação no estudo é voluntária. O cidadão vienense que quiser se disponibilizar deverá assinar um Termo de Consentimento antes de receber a primeira dose da vacina.

O governo do Estado explicou que por se tratar de um trabalho de pesquisa, após a aplicação da segunda dose – 12 semanas depois da primeira dose – será feito um processo de amostragem para a comprovação da imunidade ao vírus. Caso os vacinados não tenham adquirido imunidade, os participantes receberão dose de reforço e ficarão imunizados.

QUEM NÃO PODERÁ PARTICIPAR

Aqueles que apresentarem sintomas gripais ou condições especiais, como gravidez, não poderão participar do mutirão. De acordo com a coordenadora do estudo, a pesquisadora Valéria Valim, haverá alguns critérios de exclusão para a participação no projeto.

Gestantes

História de reação adversa grave a qualquer vacina previamente administrada

Ter recebido outra vacina nos últimos 14 dias

Pertencer a grupo de risco prioritário para a vacinação, conforme recomendado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI)

Apresentar sintomas gripais

Ter recebido previamente e em qualquer momento, qualquer vacina para a Covid-19

Diagnóstico recente de Covid-19 com início dos sintomas 28 dias antes da vacinação do projeto

As pessoas que estiverem nestas condições poderão se inscrever no projeto, no site da prefeitura, relatando a sua condição. E dependendo da situação, os interessados poderão participar, posteriormente, quando os sintomas cessarem.