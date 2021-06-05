Domicílio eleitoral será utilizado para identificar morador de Viana

Título eleitoral será um dos documentos usados para agendar vacina em Viana Crédito: Adriana Toffetti/A7Press/Folhapress

Os voluntários interessados em participar do projeto "Viana Vacinada" , que pretende imunizar cerca de 35 mil pessoas - de 18 a 49 anos - contra a Covid-19 , em Viana, vão ter de usar as informações do título de eleitor para fazer o agendamento da vacinação.

Isso será necessário porque o critério adotado para o público participar do estudo será o domicílio eleitoral, conforme explicou Jaqueline D'Oliveira Jubini, secretária de Saúde de Viana. O agendamento será feito por meio do link vianavacinada.saude.es.gov.br.

"Todas as pessoas que votam em Viana vão procurar o agendamento e serão direcionadas à seção na qual votam. A vacinação das pessoas residentes que não têm o domicílio eleitoral também será garantida. Vamos explicar, no próximo domingo (6), como vai funcionar. Terão que levar documento com foto e comprovante de residência", informou Jaqueline.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que os locais de votação serão transformados em salas de vacinação. Desse modo, os governos estadual e municipal esperam evitar aglomeração no dia da aplicação das doses.

"Na prática, serão transformadas as seções eleitorais em locais de vacinação. Ao agendar sua vacina, o cidadão já vai poder escolher a sua seção, o seu local onde vota. Isso foi uma inovação do município de Viana na proposta da organização que vai facilitar o dimensionamento para que não tenhamos muitas pessoas num único ponto vacinando" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

A projeção da população-alvo é composta por, aproximadamente, 35 mil pessoas que, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são:





Pessoas entre 18-29 anos: 7.154

Pessoas entre 30-39 anos: 10.863

Pessoas entre 40-49 anos: 8.287

Total: 34.867





Considerando a população selecionada, a meta dos pesquisadores é alcançar 85% de cobertura vacinal - 29.637 pessoas, sendo, aproximadamente, 47% do sexo feminino e 53% do masculino.





Serão utilizados dados dos eleitores que votaram na última eleição, fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

Projeto foi apresentado nesta sexta (4) no Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Helio Filho/Secom

ENTENDA O PROJETO

Em um projeto pioneiro no Brasil, cerca de 35 mil moradores de Viana, de 18 a 49 anos, poderão ser imunizados contra a Covid-19 no próximo dia 13, um domingo, de 8h às 17h. A vacinação em massa faz parte de um estudo internacional que será desenvolvido.

A iniciativa combina vacinação com meia dose (0,25 ml) da Astrazeneca no público definido, além de acompanhamento da resposta imune e sequenciamento genético do novo coronavírus. A estimativa é redução de 60% da incidência de novos casos ao longo de seis meses, a partir de 28 dias após aplicação da segunda dose. Isso também reduziria número de internações e óbitos pela doença.

A pós-doutora em Reumatologia e coordenadora do projeto científico, Valéria Valim, detalhou que os moradores que ainda não tenham recebido nenhuma dose de vacina para Covid-19 receberão duas doses, com intervalo de 12 semanas entre elas, de metade da dose padrão. A participação no estudo é voluntária e o cidadão vianense que quiser participar deverá assinar um Termo de Consentimento antes de receber a primeira dose da vacina.

O governo do Estado explicou que por se tratar de um trabalho de pesquisa, após a aplicação da segunda dose – 12 semanas depois da primeira dose – será feito um processo de amostragem para a comprovação da imunidade ao vírus. Caso os vacinados não tenham adquirido imunidade, os participantes receberão dose de reforço e ficarão imunizados.

O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (4) durante uma coletiva de imprensa realizada no Palácio Anchieta, em Vitória. O governador Renato Casagrande destacou que o trabalho em Viana será uma confirmação dos estudos feitos pela Astrazeneca, que já indicaram que a aplicação da meia dose é capaz de fazer com que o organismo crie anticorpos contra o vírus Sars-CoV-2.

REDUÇÃO DE CASOS

A coordenadora do projeto científico, a pós-doutora em Reumatologia, Valéria Valim, observou que os estudos relacionados à utilização de meia dose da Astrazeneca apontam redução do número de casos confirmados entre os imunizados.

"O que se observou foi uma redução de casos de 90% nos indivíduos que receberam a meia dose, 62% naqueles que receberam dose plena. Quando foi feita a média de todos os indivíduos, foi uma média de 70%. O estudo mostra que a meia dose é capaz de estimular o sistema imunológico e desenvolver anticorpos de proteção. A diferença de resultado pode estar relacionada ao intervalo da dose de reforço", ponderou a reumatologista.

A médica Valéria Valim é a coordenadora do projeto científico Crédito: Helio Filho/Secom

QUEM NÃO PODERÁ PARTICIPAR

Aqueles que apresentarem sintomas gripais ou condições especiais, como gravidez, não poderão participar do mutirão. De acordo com a coordenadora do estudo, a pesquisadora Valéria Valim, haverá alguns critérios de exclusão para a participação no projeto.

Gestantes

História de reação adversa grave a qualquer vacina previamente administrada

Ter recebido outra vacina nos últimos 14 dias

Pertencer a grupo de risco prioritário para a vacinação, conforme recomendado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI)

Apresentar sintomas gripais

Ter recebido previamente e em qualquer momento, qualquer vacina para a Covid-19

Diagnóstico recente de Covid-19 com início dos sintomas 28 dias antes da vacinação do projeto

As pessoas que estiverem nestas condições poderão se inscrever no projeto, no site da prefeitura, relatando a sua condição. E dependendo da situação, os interessados poderão participar, posteriormente, quando os sintomas cessarem.