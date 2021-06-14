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Imunização

Covid: Vitória abre 6.700 vagas para vacinar pessoas de 45 anos ou mais

O agendamento on-line para vacinação da primeira dose contra a Covid-19 será aberto nesta segunda-feira (14), a partir das 14h

Publicado em 

14 jun 2021 às 10:15

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 10:15

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória
Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória vai abrir, a partir das 14 horas desta segunda-feira (14), agendamento on-line para vacinação da primeira dose contra a Covid-19.  Serão 6.700 vagas para pessoas de 45 anos ou mais.
A população poderá programar o horário e local de vacinação por meio do site da Prefeitura Municipal de Vitória, pelo link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou do aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada nestes dias e locais:
  • de terça (15) a quinta-feira (17), na Igreja Batista de Jardim da Penha
  • terça (15) e quarta (16), com horário estendido das 16 às 20 horas, nas unidades de saúde dos bairros Santo Antônio, Praia do Suá e Andorinhas
  • quarta (16) e quinta (17), no Maanaim Vitória e no ginásio da Faculdade Salesiano (Forte São João).

CARIACICA

A Secretaria de Saúde (Semus) de Cariacica também abre nesta segunda-feira (14) agendamento on-line para a vacinação de pessoas sem comorbidades com 45 anos ou mais.  As vagas serão liberadas a partir das 14 horas, no site (clique aqui).
O agendamento também ofertará doses para os seguintes públicos:
  • Primeira dose de Astrazeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; 
  • Trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência).
  •  Segunda dose da Astrazeneca para idosos e trabalhadores da saúde
  • Primeira dose da Pfizer para gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias). 
As pessoas que realizarem agendamento nesta segunda serão imunizadas ao longo desta semana nos pontos de vacinação do município.

VILA VELHA

Em Vila Velha, a prefeitura ampliou a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 45 anos ou mais, sem comorbidade. Por esse motivo, a secretaria irá abrir no sistema de agendamento on-line, uma agenda extra, às 16h desta segunda.
Inicialmente, para esta semana, serão ofertadas 3.200 vagas para o público-alvo. Para agendar, basta clicar aqui e escolher o dia, local e hora da vacinação. As doses serão administradas a partir desta terça-feira (15), no Shopping Vila Velha, Tartarugão e Umef Tuffy Nader, de 9 às 16h.

GUARAPARI

Em Guarapari, a prefeitura abre nesta segunda (14), às 16h30, um novo agendamento para pessoas acima de 50 anos que irão receber a primeira dose da Astrazeneca.
Serão disponibilizadas 2.000 doses e o agendamento deverá ser feito no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.
A vacinação acontece na terça-feira (15) nos seguintes locais: complexo Esportivo, em Muquiçaba; Escola Ana Rocha Lyra, em Muquiçaba; e Escola Zilnete, na Praia do Morro.
É preciso levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

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