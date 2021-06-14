Corpo é encontrado dentro de bueiro em Cariacica

O corpo de um homem foi encontrado dentro de um bueiro, no bairro São Francisco, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (14). O corpo estava em uma vala próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros de região.
De acordo com a Polícia Militar, militares foram acionados por volta das 7h20 desta segunda (14) para verificar o aparecimento de um corpo, do sexo masculino, dentro de uma vala no bairro São Francisco. "Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou o fato, sendo acionada a perícia da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros", diz a nota.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o corpo já havia sido identificado. A PC informou que a ocorrência está em andamento, e que no momento não há mais detalhes.