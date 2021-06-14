Pai atira na cabeça do filho após discussão familiar em Cariacica

Um pai baleou o próprio filho com um tiro na cabeça, no fim da noite deste domingo (13), no bairro Jardim América, em Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta e que constam no boletim de ocorrência, a vítima é um homem de 31 anos, que relatou enquanto era levado em uma ambulância do Samu para o hospital, ter discutido com o familiar, antes do disparo.
Ferido, ele foi conduzido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo Hospital São Lucas, em Vitória, onde passa por uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (14). O estado de saúde dele, assim como a identificação da vítima e também do pai, não foi divulgado.
Após atirar contra o familiar, o pai fugiu. A Polícia Militar fez buscas pelo bairro Jardim América, porém o homem não foi localizado.
Também acionada, a Polícia Civil informou, por volta das 14h20, que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, a PC afirmou que nenhuma outra informação será repassada.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Atualização
14/06/2021 - 3:12
A Polícia Civil enviou informações sobre o caso. O texto foi atualizado.