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Pai atira na cabeça do filho após discussão familiar em Cariacica

Caso ocorreu no fim da noite deste domingo (13), no bairro Jardim América, em Cariacica. Vítima tem 31 anos e passa por cirurgia na manhã desta segunda-feira (14) em um hospital de Vitória. Suspeito fugiu e não foi encontrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2021 às 09:13

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 09:13

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
O homem de 31 anos foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um pai baleou o próprio filho com um tiro na cabeça, no fim da noite deste domingo (13), no bairro Jardim América, em Cariacica, na Grande Vitória. De acordo com informações obtidas pela reportagem da TV Gazeta e que constam no boletim de ocorrência, a vítima é um homem de 31 anos, que relatou enquanto era levado em uma ambulância do Samu para o hospital, ter discutido com o familiar, antes do disparo.
Ferido, ele foi conduzido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo Hospital São Lucas, em Vitória, onde passa por uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (14). O estado de saúde dele, assim como a identificação da vítima e também do pai, não foi divulgado.
Após atirar contra o familiar, o pai fugiu. A Polícia Militar fez buscas pelo bairro Jardim América, porém o homem não foi localizado.
Também acionada, a Polícia Civil informou, por volta das 14h20, que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, a PC afirmou que nenhuma outra informação será repassada.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

14/06/2021 - 3:12
A Polícia Civil enviou informações sobre o caso. O texto foi atualizado.

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