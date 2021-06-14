Pai atira na cabeça do filho após discussão familiar em Cariacica

O homem de 31 anos foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta e que constam no boletim de ocorrência, a vítima é um homem de 31 anos, que relatou enquanto era levado em uma ambulância do Samu para o hospital, ter discutido com o familiar, antes do disparo. Um pai baleou o próprio filho com um tiro na cabeça, no fim da noite deste domingo (13), no bairro Jardim América, em Cariacica , na Grande Vitória. De acordo com informações obtidas pela reportagem dae que constam no boletim de ocorrência, a vítima é um homem de 31 anos, que relatou enquanto era levado em uma ambulância do Samu para o hospital, ter discutido com o familiar, antes do disparo.

Ferido, ele foi conduzido até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo Hospital São Lucas, em Vitória, onde passa por uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (14). O estado de saúde dele, assim como a identificação da vítima e também do pai, não foi divulgado.

Após atirar contra o familiar, o pai fugiu. A Polícia Militar fez buscas pelo bairro Jardim América, porém o homem não foi localizado.

Também acionada, a Polícia Civil informou, por volta das 14h20, que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, a PC afirmou que nenhuma outra informação será repassada.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta