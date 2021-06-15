Emef Professora Eunice Pereira da Silva fica no bairro Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Durante uma aula na rede pública de Vitória , uma criança teve o tornozelo amarrado ao pé de uma cadeira na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Eunice Pereira da Silva, que fica no bairro Tabuazeiro. O caso aconteceu nesta terça-feira (15), e o professor foi afastado de forma preventiva pelo município. A idade da criança não foi informada pela prefeitura.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação garantiu que uma equipe técnica esteve no colégio para apurar a denúncia e que "um processo administrativo disciplinar está sendo aberto para investigar o fato". A prefeitura também enviou um ofício à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para "a devida investigação".

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A administração da Capital ainda afirmou que "se solidariza com o estudante e a família" e que "repudia qualquer forma de violência". Outros detalhes sobre o caso – como a idade da criança, a explicação do por que o pé do aluno estava amarrado e o que testemunhas disseram a respeito – não foram informados.

Aluno tem pé amarrado em aula e professor acaba afastado em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

Polícia Civil informou que tomou ciência do fato na tarde desta terça-feira (15) e que o caso seguirá sob apuração da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, mas que outras informações não poderiam ser passadas para que o trabalho fosse preservado. A PC reforçou que a população pode auxiliar na investigação pelo Disque-Denúncia (181). O anonimato é garantido.

A reportagem de A Gazeta também tentou contato telefônico com a Emef Professora Eunice Pereira da Silva, sem sucesso. Assim que a equipe obtiver o retorno, esse texto será atualizado.