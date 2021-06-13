Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Ensino presencial: veja como ficam as aulas em escolas municipais do ES

Nos municípios da Grande Vitória, Norte e Sul do Estado, algumas turmas já voltaram às salas de aula, outras vão começar o revezamento de grupos presenciais
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

12 jun 2021 às 21:14

Publicado em 12 de Junho de 2021 às 21:14

Volta às aulas nas escolas de nível fundamental - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major Alfredo Pedro Rabaioli, no bairro Mário Cypreste, em Vitória
Alunos têm que usar máscara e cumprir regras  de distanciamento social Crédito: Fernando Madeira
governo do Estado autorizou o retorno das aulas presenciais nas escolas de todo o Espírito Santo a partir do dia 21 de junho. A medida contempla unidades públicas e privadas e todos os níveis de escolaridade, do ensino infantil ao ensino superior. O cronograma varia de acordo com cada prefeitura. Algumas turmas já voltaram às salas de aula, outras se preparam para começar o revezamento de grupos presenciais.
Nas escolas de ensino médio, que são estaduais, a data de retorno cabe ao governo do Estado. Já nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, as aulas presenciais estão retornando aos poucos. A volta das atividade presenciais da educação infantil e fundamental I já estavam liberadas, mesmo nas cidades de risco alto, desde o começo de maio. 
A decisão do governo do Estado de liberar o funcionamentos de todas as escolas levou em consideração dois aspectos: a queda nos indicadores de casos e óbitos em todo o Espírito Santo e a cobertura vacinal dos profissionais da Educação. O uso de máscara e o cumprimento das regras de distanciamento social continuam obrigatórios. 
Veja como ficam as aulas presenciais em alguns municípios do Espírito Santo:

VILA VELHA

  • Na última segunda-feira (07), os alunos da educação infantil retornaram para as aulas presenciais
  • No dia 21 de junho, ocorre a volta às aulas para os estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais e finais, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma escalonada, com rodízio dos alunos.
  • O rodízio será semanal, sendo 50% em uma semana e a outra metade na semana seguinte, considerando o distanciamento de um metro e meio entre os alunos, conforme determinam os protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19

SERRA

  • As atividades para os alunos da rede municipal de educação que estão cursando entre o 6º e o 9º ano serão retomadas nesta segunda-feira (14) de forma híbrida  
  • As atividades para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para as turmas inicial I e conclusiva também retornam nesta segunda (14)

CARIACICA

  • Alunos do ensino fundamental 1 já retornaram às aulas presenciais na última terça-feira (08)
  • Na próxima terça (15), voltam às aulas dos alunos de 4 e 5 anos da educação infantil
  • No dia 22 de junho, retornam as turmas de ensino fundamental 2 e Educação de Jovens Adultos (EJA)
  • As crianças de um a três anos continuarão as aulas de forma não presencial, aguardando a liberação das autoridades de saúde para retorno presencial
  • As aulas no município estão sendo realizadas de forma escalonada com aulas em sistema híbrido”
  • As aulas acontecem de forma híbrida e as famílias e alunos podem escolher se continuam somente com o ensino no sistema remoto, ou se retornam para as escolas

VITÓRIA

  • As aulas presenciais em Vitória foram retomadas para a educação infantil (grupos 5 e 6, sem revezamento), em 10 de maio
  • As turmas de ensino fundamental (do 1º ao 5º ano, com revezamento entre os grupos) e Educação de Jovens e Adultos (com revezamento somente nas turmas em que é necessário), retornaram em 17 de maio
  • Os anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano) retornaram, também com revezamento, no dia 24 de maio, com interrupção momentânea na semana de 31 de maio a 4 de junho

LINHARES

  • As aulas presenciais nas escolas do ensino infantil e do ensino fundamental (do 1º. ao 5º. ano) na Rede Municipal de Linhares retornaram no dia 17 de maio
  • As aulas presenciais para os alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9ª ano, retornaram na última segunda-feira (07), com 50% da capacidade
  • Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente continuarão no ensino remoto

COLATINA

  • Os alunos dos anos iniciais (1º ao 5º) do ensino fundamental e a educação infantil de Colatina retornaram às aulas no dia 24 maio. As turmas são divididas em dois grupos e revezam entre aulas presenciais e remotas
  • Os estudantes dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) retornaram ao modelo presencial no dia 17 de maio

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

  • Alunos das turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de Cachoeiro retornaram às aulas presenciais na última terça-feira (08)
  • O retorno às atividades educacionais presenciais na rede municipal ocorre de forma gradual, em etapas e com revezamento. A retomada é feita com 50% de ocupação máxima nas salas de aula
  • O primeiro grupo de turmas da pré-escola e as turmas de ensino fundamental I (4º e 5º anos primeiro e 1º ao 3º ano depois) também já voltaram às aulas
  • Na próxima segunda-feira (14), retornam as turmas de Pré-I e Pré-II (Grupo 2)
  • No dia 21 de junho, retornam as turmas de maternal III e IV (Grupo 1)
  • Em 30 de junho retornam as turmas de maternal III e IV (Grupo 2)
  • Em 5 de julho voltam as turmas de Maternal I e II (Grupo 1)
  • Em 19 de julho voltam as turmas de Maternal I e II (Grupo 2)

Veja Também

"Faria de novo", diz jovem que protestou sozinha contra Bolsonaro no ES

Pesquisa revela 19 sequelas em quem teve infecção grave de Covid-19 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Colatina Linhares Serra Vila Velha Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados