Ensino presencial: veja como ficam as aulas em escolas municipais do ES

O governo do Estado autorizou o retorno das aulas presenciais nas escolas de todo o Espírito Santo a partir do dia 21 de junho. A medida contempla unidades públicas e privadas e todos os níveis de escolaridade, do ensino infantil ao ensino superior. O cronograma varia de acordo com cada prefeitura. Algumas turmas já voltaram às salas de aula, outras se preparam para começar o revezamento de grupos presenciais.
Nas escolas de ensino médio, que são estaduais, a data de retorno cabe ao governo do Estado. Já nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental, as aulas presenciais estão retornando aos poucos. A volta das atividade presenciais da educação infantil e fundamental I já estavam liberadas, mesmo nas cidades de risco alto, desde o começo de maio.
A decisão do governo do Estado de liberar o funcionamentos de todas as escolas levou em consideração dois aspectos: a queda nos indicadores de casos e óbitos em todo o Espírito Santo e a cobertura vacinal dos profissionais da Educação. O uso de máscara e o cumprimento das regras de distanciamento social continuam obrigatórios.
Veja como ficam as aulas presenciais em alguns municípios do Espírito Santo:
VILA VELHA
- Na última segunda-feira (07), os alunos da educação infantil retornaram para as aulas presenciais
- No dia 21 de junho, ocorre a volta às aulas para os estudantes do ensino fundamental dos anos iniciais e finais, e Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma escalonada, com rodízio dos alunos.
- O rodízio será semanal, sendo 50% em uma semana e a outra metade na semana seguinte, considerando o distanciamento de um metro e meio entre os alunos, conforme determinam os protocolos sanitários para o enfrentamento da Covid-19
SERRA
- As atividades para os alunos da rede municipal de educação que estão cursando entre o 6º e o 9º ano serão retomadas nesta segunda-feira (14) de forma híbrida
- As atividades para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para as turmas inicial I e conclusiva também retornam nesta segunda (14)
CARIACICA
- Alunos do ensino fundamental 1 já retornaram às aulas presenciais na última terça-feira (08)
- Na próxima terça (15), voltam às aulas dos alunos de 4 e 5 anos da educação infantil
- No dia 22 de junho, retornam as turmas de ensino fundamental 2 e Educação de Jovens Adultos (EJA)
- As crianças de um a três anos continuarão as aulas de forma não presencial, aguardando a liberação das autoridades de saúde para retorno presencial
- As aulas no município estão sendo realizadas de forma escalonada com aulas em sistema híbrido”
- As aulas acontecem de forma híbrida e as famílias e alunos podem escolher se continuam somente com o ensino no sistema remoto, ou se retornam para as escolas
VITÓRIA
- As aulas presenciais em Vitória foram retomadas para a educação infantil (grupos 5 e 6, sem revezamento), em 10 de maio
- As turmas de ensino fundamental (do 1º ao 5º ano, com revezamento entre os grupos) e Educação de Jovens e Adultos (com revezamento somente nas turmas em que é necessário), retornaram em 17 de maio
- Os anos finais do ensino fundamental (6° ao 9° ano) retornaram, também com revezamento, no dia 24 de maio, com interrupção momentânea na semana de 31 de maio a 4 de junho
LINHARES
- As aulas presenciais nas escolas do ensino infantil e do ensino fundamental (do 1º. ao 5º. ano) na Rede Municipal de Linhares retornaram no dia 17 de maio
- As aulas presenciais para os alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9ª ano, retornaram na última segunda-feira (07), com 50% da capacidade
- Os alunos que optarem por não ir às aulas presencialmente continuarão no ensino remoto
COLATINA
- Os alunos dos anos iniciais (1º ao 5º) do ensino fundamental e a educação infantil de Colatina retornaram às aulas no dia 24 maio. As turmas são divididas em dois grupos e revezam entre aulas presenciais e remotas
- Os estudantes dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) retornaram ao modelo presencial no dia 17 de maio
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- Alunos das turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de Cachoeiro retornaram às aulas presenciais na última terça-feira (08)
- O retorno às atividades educacionais presenciais na rede municipal ocorre de forma gradual, em etapas e com revezamento. A retomada é feita com 50% de ocupação máxima nas salas de aula
- O primeiro grupo de turmas da pré-escola e as turmas de ensino fundamental I (4º e 5º anos primeiro e 1º ao 3º ano depois) também já voltaram às aulas
- Na próxima segunda-feira (14), retornam as turmas de Pré-I e Pré-II (Grupo 2)
- No dia 21 de junho, retornam as turmas de maternal III e IV (Grupo 1)
- Em 30 de junho retornam as turmas de maternal III e IV (Grupo 2)
- Em 5 de julho voltam as turmas de Maternal I e II (Grupo 1)
- Em 19 de julho voltam as turmas de Maternal I e II (Grupo 2)