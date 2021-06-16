Polícia investiga caso de aluno que teve o pé amarrado na aula em Vitória

A Polícia Civil vai investigar o caso da criança que teve o pé amarrado a uma cadeira, dentro da sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Eunice Pereira da Silva, no bairro Tabuazeiro, em Vitória. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) ficará a cargo das investigações.
Por nota, a Polícia Civil informou que tomou ciência do fato na tarde desta terça-feira (15), data em que o episódio aconteceu. "O caso seguirá sob apuração da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA). Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz a nota.
PROFESSOR FOI AFASTADO
O professor, acusado de amarrar a perna da criança na cadeira foi afastado de forma preventiva pela Prefeitura de Vitória. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação garantiu que uma equipe técnica esteve no colégio para apurar a denúncia e que "um processo administrativo disciplinar está sendo aberto para investigar o fato".
A administração da Capital ainda afirmou que "se solidariza com o estudante e a família" e que "repudia qualquer forma de violência". Outros detalhes sobre o caso – como a idade da criança, a explicação do motivo que o pé do aluno estava amarrado e o que testemunhas disseram a respeito – não foram informados.
Atualização
16/06/2021 - 6:57
A reportagem de A Gazeta recebeu a imagem do aluno com os pés amarrados na cadeira. A matéria foi atualizada.