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Na escola

Polícia investiga caso de aluno que teve o pé amarrado na aula em Vitória

O professor foi afastado de forma preventiva pelo município. Caso está a cargo da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA)

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 09:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2021 às 09:08
Emef Professora Eunice Pereira da Silva fica no bairro Tabuazeiro, em Vitória
EMEF Professora Eunice Pereira da Silva fica no bairro Tabuazeiro, em Vitória Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
Polícia Civil vai investigar o caso da criança que teve o pé amarrado a uma cadeira, dentro da sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Eunice Pereira da Silva, no bairro Tabuazeiro, em Vitória. A Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA) ficará a cargo das investigações.
Por nota, a Polícia Civil informou que tomou ciência do fato na tarde desta terça-feira (15), data em que o episódio aconteceu. "O caso seguirá sob apuração da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA). Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz a nota.
Aluno tem pé amarrado em aula e professor acaba afastado em Vitória
Aluno tem pé amarrado em aula e professor acaba afastado em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

PROFESSOR FOI AFASTADO

O professor, acusado de amarrar a perna da criança na cadeira foi afastado de forma preventiva pela Prefeitura de Vitória. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação garantiu que uma equipe técnica esteve no colégio para apurar a denúncia e que "um processo administrativo disciplinar está sendo aberto para investigar o fato".
A administração da Capital ainda afirmou que "se solidariza com o estudante e a família" e que "repudia qualquer forma de violência". Outros detalhes sobre o caso – como a idade da criança, a explicação do motivo que o pé do aluno estava amarrado e o que testemunhas disseram a respeito – não foram informados.

Atualização

16/06/2021 - 6:57
A reportagem de A Gazeta recebeu a imagem do aluno com os pés amarrados na cadeira. A matéria foi atualizada.

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