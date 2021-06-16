Polícia investiga caso de aluno que teve o pé amarrado na aula em Vitória

Por nota, a Polícia Civil informou que tomou ciência do fato na tarde desta terça-feira (15), data em que o episódio aconteceu. "O caso seguirá sob apuração da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA). Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", diz a nota.

A administração da Capital ainda afirmou que "se solidariza com o estudante e a família" e que "repudia qualquer forma de violência". Outros detalhes sobre o caso – como a idade da criança, a explicação do motivo que o pé do aluno estava amarrado e o que testemunhas disseram a respeito – não foram informados.