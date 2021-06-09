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365 mil maços

PRF apreende carga de cigarro avaliada em quase R$ 2 milhões na BR 262

Carregamento de cigarros foi contrabandeado do Paraguai e descoberto pelos agentes durante uma fiscalização nesta quarta-feira (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2021 às 11:04

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 11:04

PRF apreendeu carga de cigarro avaliada em quase R$ 2 milhões na BR 262
PRF apreende carga de cigarro avaliada em quase R$ 2 milhões na BR 262 Crédito: Divulgação/PRF
Uma carga de 365 mil maços de cigarro, avaliada em quase R$ 2 milhões, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (9), em Viana. O material estava dentro de um caminhão que vinha de Minas Gerais. O motorista, de 44 anos, foi preso.
De acordo com a PRF, o carregamento de cigarros foi contrabandeado do Paraguai e descoberto pelos agentes durante uma fiscalização. Ao verificarem o conteúdo que era transportado no interior da carroceria, os policiais descobriram 730 caixas com 36,5 mil pacotes de cigarros, totalizando 365 mil maços. O valor estimado da carga contrabandeada é de cerca de R$ 1.825.000,00.
PRF apreendeu carga de cigarro avaliada em quase R$ 2 milhões na BR 262
PRF apreende carga de cigarro avaliada em quase R$ 2 milhões na BR 262 Crédito: Divulgação/PRF
O condutor do caminhão, de 44 anos,  informou aos policiais que vinha do município de Ubá, em Minas Gerais, e receberia R$ 800 pelo transporte da carga. O cigarro contrabandeado seria entregue no município de Iconha.
O motorista foi detido e encaminhado, juntamente com o veículo e a carga, para a Superintendência da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha.
A ocorrência foi repassada para a Polícia Federal, que informou na tarde desta quarta-feira (9) que o suspeito foi preso, havendo a formalização do auto de prisão em flagrante pelo delegado de plantão no crime de contrabando.
Por fim, a PF informou que o preso foi encaminhado para o Centro de Custódia do Estado, onde permanece à disposição da Justiça Federal.

Atualização

09/06/2021 - 4:22
Polícia Federal informou sobre autuação e prisão do motorista. O texto foi atualizado.

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