PRF apreende carga de cigarro avaliada em quase R$ 2 milhões na BR 262 Crédito: Divulgação/PRF

R$ 2 milhões, foi apreendida pela Uma carga de 365 mil maços de cigarro, avaliada em quase, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta quarta-feira (9), em Viana . O material estava dentro de um caminhão que vinha de Minas Gerais. O motorista, de 44 anos, foi preso.

De acordo com a PRF, o carregamento de cigarros foi contrabandeado do Paraguai e descoberto pelos agentes durante uma fiscalização. Ao verificarem o conteúdo que era transportado no interior da carroceria, os policiais descobriram 730 caixas com 36,5 mil pacotes de cigarros, totalizando 365 mil maços. O valor estimado da carga contrabandeada é de cerca de R$ 1.825.000,00.

PRF apreende carga de cigarro avaliada em quase R$ 2 milhões na BR 262 Crédito: Divulgação/PRF

O condutor do caminhão, de 44 anos, informou aos policiais que vinha do município de Ubá, em Minas Gerais, e receberia R$ 800 pelo transporte da carga. O cigarro contrabandeado seria entregue no município de Iconha.

O motorista foi detido e encaminhado, juntamente com o veículo e a carga, para a Superintendência da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha

A ocorrência foi repassada para a Polícia Federal, que informou na tarde desta quarta-feira (9) que o suspeito foi preso, havendo a formalização do auto de prisão em flagrante pelo delegado de plantão no crime de contrabando.

Por fim, a PF informou que o preso foi encaminhado para o Centro de Custódia do Estado, onde permanece à disposição da Justiça Federal.

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