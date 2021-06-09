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Operação paralisa empresa suspeita de pirâmide financeira no Sul do ES

Companhia ainda é suspeita de realizar a venda irregular de consórcios e também de oferecer opções de investimentos financeiros com ganhos acima do valor de mercado. Duas pessoas foram presas por estarem com armas de fogo irregulares
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

09 jun 2021 às 10:08

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 10:08

A empresa ainda é suspeita de realizar a venda irregular de consórcios e também de oferecer opções de investimentos financeiros
Operação no Sul do ES desarticula empresa suspeita de praticar crime de pirâmide financeira Crédito: Maíra Brito/TV Gazeta Sul
A Stratton Oakmont Bussiness, empresa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi alvo de uma operação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), na manhã desta quarta-feira (09), por suspeita de praticar crime de pirâmide financeira e de realizar outras irregularidades. A operação chamada “Lobo de Wall Street” é realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com a Polícia Civil.
Operação paralisa empresa suspeita de pirâmide financeira no Sul do ES
Segundo o MPES, a empresa ainda é suspeita de realizar a venda irregular de consórcios, tornando-os opções de investimentos financeiros, com ganhos não sustentáveis com retorno bem acima do praticado pelo mercado. De acordo com as autoridades, existe indícios de crime contra a economia popular.  (Veja o posicionamento da empresa mais abaixo.)

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Nesta manhã (09), foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão deferidos pela 4ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Cachoeiro nas residências e endereço comercial dos investigados, com apreensão de computadores, notebooks, celulares e documentação que foram encaminhados para o Gaeco. 
O MPES divulgou que foi apreendida uma grande quantidade de dinheiro em espécie em um dos alvos da busca e apreensão. Além disso, duas pessoas foram presas em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo, e conduzidas para a delegacia.
Participaram da investigação promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Sul), delegados de Polícia Civil de Cachoeiro, policiais civis e policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
A empresa ainda é suspeita de realizar a venda irregular de consórcios e também de oferecer opções de investimentos financeiros
Operação no Sul do ES desarticula empresa suspeita de praticar crime de pirâmide financeira Crédito: Maíra Brito/TV Gazeta Sul

O que diz a empresa

"A Stratton Oakmont Bussiness, pautada nos princípios éticos e morais basilares de sua constituição, informa aos seus clientes que nesta data, foi alvo de operação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, conforme noticiado pela mídia local. No entanto, insta esclarecer, que as investigações se iniciaram por meio de denúncias especulatórias, sem fundamento e desprovidas de provas, com nítido caráter de prejudicar a credibilidade e imagem da empresa perante a sociedade. Mesmo assim, a empresa mantém sua confiança na justiça, razão pela qual vem colaborando com as investigações e prestando os devidos esclarecimentos as autoridades competentes, para provar sua integridade e a legalidade de todas as suas atividades no curso do inquérito investigativo, vez que suas atividades estão totalmente amparadas na legislação que rege a representação comercial de consócios devidamente registrados no Banco Central do Brasil. Por fim, a empresa reafirma o seu comprometimento com seus clientes e parceiros, e informa que suas atividades continuarão sendo desempenhadas normalmente e todos os contratos firmados mantém-se vigentes e válidos para todos os seus efeitos. Agradecemos a solidariedade e apoio de todos."

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