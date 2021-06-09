Operação paralisa empresa suspeita de pirâmide financeira no Sul do ES

"A Stratton Oakmont Bussiness, pautada nos princípios éticos e morais basilares de sua constituição, informa aos seus clientes que nesta data, foi alvo de operação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, conforme noticiado pela mídia local. No entanto, insta esclarecer, que as investigações se iniciaram por meio de denúncias especulatórias, sem fundamento e desprovidas de provas, com nítido caráter de prejudicar a credibilidade e imagem da empresa perante a sociedade. Mesmo assim, a empresa mantém sua confiança na justiça, razão pela qual vem colaborando com as investigações e prestando os devidos esclarecimentos as autoridades competentes, para provar sua integridade e a legalidade de todas as suas atividades no curso do inquérito investigativo, vez que suas atividades estão totalmente amparadas na legislação que rege a representação comercial de consócios devidamente registrados no Banco Central do Brasil. Por fim, a empresa reafirma o seu comprometimento com seus clientes e parceiros, e informa que suas atividades continuarão sendo desempenhadas normalmente e todos os contratos firmados mantém-se vigentes e válidos para todos os seus efeitos. Agradecemos a solidariedade e apoio de todos."

