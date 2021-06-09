Operação paralisa empresa suspeita de pirâmide financeira no Sul do ES

O que diz a empresa
"A Stratton Oakmont Bussiness, pautada nos princípios éticos e morais
basilares de sua constituição, informa aos seus clientes que nesta data, foi alvo
de operação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, conforme
noticiado pela mídia local.
No entanto, insta esclarecer, que as investigações se iniciaram por meio de
denúncias especulatórias, sem fundamento e desprovidas de provas, com nítido
caráter de prejudicar a credibilidade e imagem da empresa perante a
sociedade.
Mesmo assim, a empresa mantém sua confiança na justiça, razão pela qual
vem colaborando com as investigações e prestando os devidos
esclarecimentos as autoridades competentes, para provar sua integridade e a
legalidade de todas as suas atividades no curso do inquérito investigativo, vez
que suas atividades estão totalmente amparadas na legislação que rege a
representação comercial de consócios devidamente registrados no Banco
Central do Brasil.
Por fim, a empresa reafirma o seu comprometimento com seus clientes e
parceiros, e informa que suas atividades continuarão sendo desempenhadas
normalmente e todos os contratos firmados mantém-se vigentes e válidos para
todos os seus efeitos.
Agradecemos a solidariedade e apoio de todos."