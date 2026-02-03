Nem se importou

Banca de revista ao lado de totem de segurança é arrombada em Vila Velha

Criminoso ignorou a presença do equipamento e cometeu o crime durante a madrugada desta terça-feira (3), na Praça Duque de Caxias, no Centro. Ação dele, porém, foi toda gravada pelas câmeras

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14:19

A banca fica a poucos metros de um totem de segurança da Sesp e nem isso inibiu a ação do criminoso Crédito: Yago Martins

A conhecida Banca do Alemão, na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, foi arrombada na madrugada de terça-feira (3). O criminoso não se intimidou com o fato do estabelecimento estar a cerca de 20 metros de um totem de segurança pública e usou uma placa de trânsito, pedra e um pedaço de metal para forçar a abertura da porta metálica. O prejuízo foi de R$ 5 mil, segundo o proprietário do estabelecimento.

Apesar do criminoso não se importar com a proximidade e a presença do equipamento de segurança, o Totem, que funciona como posto policial eletrônico 24 horas, gravou toda a ação. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, responsável pelas torres inteligentes, o momento foi registrado em vídeo e as imagens serão repassadas à Polícia Civil, para auxílio nas investigações. A pasta informou ainda ter enviado uma equipe da Polícia Militar ao local.

"Sobre o procedimento adotado no momento em que o crime ocorria, uma viatura da Polícia Militar foi acionada por popular, mas quando chegou o suspeito havia fugido, após ação de uma vigilante particular que fazia rondas próximas ao local do fato", informou a Sesp.

Suspeito forçou a porta metálica para acessar o interior da banca de revistas e praticar os furtos Crédito: Videomonitoramento | Yago Martins

Seis assaltos em seis meses

O dono da banca contou à reportagem da TV Gazeta, que é a sexta vez que o comércio é alvo de furto ou roubo nos últimos seis meses. A vítima reclamou ainda da falta de segurança na região.

“Já fiz o boletim e levei as imagens para o delegado, que falou que praticamente conhece a pessoa e saiu para a diligência, mas ainda não tive retorno. Aqui em Vila Velha não tem uma loja que não foi arrombada. Nós temos um grupo do Centro (da cidade) e sempre aparece arrombamento. É corriqueiro, não temos segurança nenhuma”, frisou.

Em nota, a corporação informou que orienta as vítimas desse tipo de crime a registrarem as ocorrências em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição.

"O Disque-Denúncia 181 é uma ferramenta crucial para a população auxiliar a polícia, fornecendo informações que possam levar à prisão dos criminosos, que agora dispõe de três canais: por telefone, basta discar 181; pelo computador, o site é www.disquedenuncia181.es.gov.br; pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181", frisou.

