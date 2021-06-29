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Em Zumbi dos Palmares

Suspeito de participar de tiroteio em Vila Velha onde criança morreu é preso

Ele é apontado como um dos autores dos disparos que mataram Jhonatan Pereira dos Santos e um homem; uma mulher também ficou ferida

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 22:01

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 jun 2021 às 22:01
Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados
Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados Crédito: Foto leitor
Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil na sexta-feira (25) no bairro Alecrim, em Vila Velha, acusado de ser um dos autores do duplo homicídio e uma tentativa de homicídio no bairro Zumbi dos Palmares, também em Vila Velha, no último domingo (20). Entre as vítimas, está uma criança de cinco anos.
Sobre a prisão, o delegado Daniel Belchior, adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, comentou que já havia investigação em curso, em função de ataques realizados neste ano pela disputa do domínio do tráfico de drogas na região da Grande Santa Rita.
"A prisão realizada é temporária, com duração de 30 dias prorrogáveis por mais 30, em virtude do crime cometido em março ainda estar em fase de investigação policial. Além disso, não houve resistência do suspeito à ação policial", relatou.
"As informações preliminares indicam que o rapaz morto no mesmo dia que a criança seria um inimigo do indivíduo agora preso, era de fato o alvo dele. Mas ele não agiu sozinho. Este indivíduo faz parte de um grupo que, por meio de ataques, busca o domínio do tráfico da região. As investigações continuam e estamos buscando novos elementos informativos. Para isso, pedimos a colaboração da população, com sigilo da fonte", disse o delegado Daniel Belchior.
Além disso, segundo a polícia, o suspeito preso é investigado pelo homicídio de um homem de 19 anos que aconteceu no dia 17 de março, no bairro Santa Rita. Contra ele, também de acordo com a PC, havia um mandado de prisão em aberto.

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A polícia informou também que no mesmo bairro, em um local conhecido como Beco do Alemão, foi detido em flagrante um homem de 19 ano, no sábado (26). Conforme indicado pela Polícia Civil, ele é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. A identidade do suspeito não foi revelada e a prisão teve apoio da Guarda Municipal.

RELEMBRE O TIROTEIO EM ZUMBI DOS PALMARES

Um homem foi morto durante um tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, no domingo, 20 de julho. Uma criança foi atingida por um disparo na cabeça enquanto brincava na rua e chegou a ser socorrida. Uma mulher também ficou ferida na troca de tiros. 
Jhonatan Pereira dos Santos, de 5 anos, ficou internado na UTI, mas não resistiu aos ferimentos. 
Jhonatan Pereira dos Santos, 5 anos, morreu baleado em Vila Velha
Jhonatan Pereira dos Santos, de cinco anos, morreu durante tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares Crédito: Arquivo Pessoal
De acordo com informações da Polícia Militar, o Ciodes (Centro Integrado Operacional de Defesa Social) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo foram efetuados em uma rua do bairro, por volta das 14h. Ao chegarem ao local, militares encontraram um homem caído em uma escadaria, já morto. A mulher e a criança feridas foram socorridos por populares e levados para para hospitais.

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