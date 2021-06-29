Suspeito de participar de tiroteio em Vila Velha onde criança morreu é preso

Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados Crédito: Foto leitor

Sobre a prisão, o delegado Daniel Belchior, adjunto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, comentou que já havia investigação em curso, em função de ataques realizados neste ano pela disputa do domínio do tráfico de drogas na região da Grande Santa Rita.

"A prisão realizada é temporária, com duração de 30 dias prorrogáveis por mais 30, em virtude do crime cometido em março ainda estar em fase de investigação policial. Além disso, não houve resistência do suspeito à ação policial", relatou.

"As informações preliminares indicam que o rapaz morto no mesmo dia que a criança seria um inimigo do indivíduo agora preso, era de fato o alvo dele. Mas ele não agiu sozinho. Este indivíduo faz parte de um grupo que, por meio de ataques, busca o domínio do tráfico da região. As investigações continuam e estamos buscando novos elementos informativos. Para isso, pedimos a colaboração da população, com sigilo da fonte", disse o delegado Daniel Belchior.

A polícia informou também que no mesmo bairro, em um local conhecido como Beco do Alemão, foi detido em flagrante um homem de 19 ano, no sábado (26). Conforme indicado pela Polícia Civil, ele é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas. A identidade do suspeito não foi revelada e a prisão teve apoio da Guarda Municipal.

RELEMBRE O TIROTEIO EM ZUMBI DOS PALMARES

Um homem foi morto durante um tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, no domingo, 20 de julho. Uma criança foi atingida por um disparo na cabeça enquanto brincava na rua e chegou a ser socorrida. Uma mulher também ficou ferida na troca de tiros.

Jhonatan Pereira dos Santos, de 5 anos, ficou internado na UTI, mas não resistiu aos ferimentos.

Jhonatan Pereira dos Santos, de cinco anos, morreu durante tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares Crédito: Arquivo Pessoal