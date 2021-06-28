Vídeo de homem esfaqueando o outro em ônibus não foi filmado no ES

Confusão em ônibus não aconteceu no Espírito Santo Crédito: Reprodução | Vídeo

Circula nos aplicativos de mensagens e nas redes sociais nesta segunda-feira (28) um vídeo de um crime, dentro de um ônibus. Uma mensagem, que acompanha as imagens, afirma que o caso aconteceu em um coletivo do Sistema Transcol, no município de Cariacica , no Espírito Santo . Essa informação é falsa, segundo a Polícia Militar

A Gazeta foi apurar a informação e constatou que o caso não aconteceu no O vídeo mostra um homem esfaqueando outro dentro do ônibus, e passageiros se mobilizando para tentar apartar a confusão e segurar o criminoso. A reportagem defoi apurar a informação e constatou que o casono Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar do ES, o caso aconteceu em maio de 2020 no Distrito Federal, em Brasília.

O ônibus estava a caminho de Valparaíso, em Goiás, mas teve que parar pela briga dos dois homens. O desentendimento aconteceu porque um dos homens achou que o outro estaria tirando foto dele. As informações são do Jornal de Brasília.

Segundo testemunhas ouvidas pelo jornal, o homem que sofreu as facadas foi quem iniciou a briga após achar que o outro estava tirando fotos suas. Após o início da discussão, o autor do crime retirou uma faca da mochila e desferiu diversos golpes.

Mesmo no chão, e sendo esfaqueado, o causador da briga conseguiu reagir e se distanciou do homem armado. Neste momento, motorista e cobrador chegaram para apartar a briga e retirar a faca do homem.

Um policial, que estava de folga e passava perto do ônibus no momento do embate, percebeu a cena e interferiu, rendendo o homem armado. A vítima das facadas ficou dentro do ônibus esperando a chegada de uma ambulância. Ele foi levado para a UPA de Valparaíso de Goiás.