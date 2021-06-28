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Vídeo de homem esfaqueando o outro em ônibus não foi filmado no ES

Mensagem que acompanha as imagens afirma que o caso aconteceu em um coletivo do Sistema Transcol, em Cariacica, mas a Polícia Militar desmentiu e informou que foi no Distrito Federal
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

28 jun 2021 às 19:28

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 19:28

Confusão em ônibus não aconteceu no Espírito Santo
Confusão em ônibus não aconteceu no Espírito Santo Crédito: Reprodução | Vídeo
Circula nos aplicativos de mensagens e nas redes sociais nesta segunda-feira (28) um vídeo de um crime, dentro de um ônibus. Uma mensagem, que acompanha as imagens, afirma que o caso aconteceu em um coletivo do Sistema Transcol, no município de Cariacica, no Espírito Santo. Essa informação é falsa, segundo a Polícia Militar.
O vídeo mostra um homem esfaqueando outro dentro do ônibus, e passageiros se mobilizando para tentar apartar a confusão e segurar o criminoso. A reportagem de A Gazeta foi apurar a informação e constatou que o caso não aconteceu no Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar do ES, o caso aconteceu em maio de 2020 no Distrito Federal, em Brasília.
O ônibus estava a caminho de Valparaíso, em Goiás, mas teve que parar pela briga dos dois homens. O desentendimento aconteceu porque um dos homens achou que o outro estaria tirando foto dele. As informações são do Jornal de Brasília.
Segundo testemunhas ouvidas pelo jornal, o homem que sofreu as facadas foi quem iniciou a briga após achar que o outro estava tirando fotos suas. Após o início da discussão, o autor do crime retirou uma faca da mochila e desferiu diversos golpes.

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Mesmo no chão, e sendo esfaqueado, o causador da briga conseguiu reagir e se distanciou do homem armado. Neste momento, motorista e cobrador chegaram para apartar a briga e retirar a faca do homem.
Um policial, que estava de folga e passava perto do ônibus no momento do embate, percebeu a cena e interferiu, rendendo o homem armado. A vítima das facadas ficou dentro do ônibus esperando a chegada de uma ambulância. Ele foi levado para a UPA de Valparaíso de Goiás.
À época, o rapaz que estava com a faca foi preso por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia Civil no Gama (DF).

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