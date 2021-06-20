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Violência

Homem morre e mulher e criança são baleadas em tiroteio em Vila Velha

Disparos aconteceram na tarde deste domingo (20), no bairro Zumbi dos Palmares. Uma das vítimas é um menino de cinco anos, atingido na cabeça
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jun 2021 às 16:53

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 16:53

Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados Crédito: Foto leitor
Um homem morreu e uma mulher e uma criança foram baleados durante tiroteio na tarde deste domingo (20), no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. O menino de cinco anos foi atingido na cabeça e está em estado gravíssimo. 
De acordo com informações da Polícia Militar, o Ciodes (Centro Integrado Operacional de Defesa Social) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo foram efetuados em uma rua do bairro, por volta das 14h. Ao chegarem ao local, militares encontraram um homem caído em uma escadaria, já morto. 
Durante o tiroteio, um menino de cinco anos foi baleado na cabeça quando brincava com outras crianças na escadaria em frente à casa da babá. Ele foi socorrido por populares e levado ao Pronto Atendimento da Glória, de onde foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória. Segundo familiares, o estado do menino é gravíssimo e ele deve passar por cirurgia.
A mãe, que estava trabalhando no momento, estava muito abalada e precisou ser medicada.
Ainda conforme a PM, a mulher baleada foi levada por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Ela foi atingida por três disparos. 
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.

Atualização

20/06/2021 - 7:52
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar divulgou informações sobre o estado da saúde da criança. O texto foi atualizado. 

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