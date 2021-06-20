Homem morre e mulher e criança são baleadas em tiroteio em Vila Velha

Tiroteio em Zumbi dos Palmares deixa um homem morto e mulher e criança baleados Crédito: Foto leitor

Um homem morreu e uma mulher e uma criança foram baleados durante tiroteio na tarde deste domingo (20), no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha . O menino de cinco anos foi atingido na cabeça e está em estado gravíssimo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o Ciodes (Centro Integrado Operacional de Defesa Social) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo foram efetuados em uma rua do bairro, por volta das 14h. Ao chegarem ao local, militares encontraram um homem caído em uma escadaria, já morto.

Durante o tiroteio, um menino de cinco anos foi baleado na cabeça quando brincava com outras crianças na escadaria em frente à casa da babá. Ele foi socorrido por populares e levado ao Pronto Atendimento da Glória, de onde foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória. Segundo familiares, o estado do menino é gravíssimo e ele deve passar por cirurgia.

A mãe, que estava trabalhando no momento, estava muito abalada e precisou ser medicada.

Ainda conforme a PM, a mulher baleada foi levada por populares para o Hospital Antônio Bezerra de Faria. Ela foi atingida por três disparos.

Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta.