Homem agride mulher com panela na cabeça e é preso em Vila Velha

Mesmo assim, os agentes observaram que a mulher estava deitada em um colchão, com um corte na cabeça. Os policiais contaram que tentaram conversar com o homem, mas ele estava visivelmente embriagado, nervoso, alterado e gritando. "A equipe entrou na casa e deteve o homem, após ele tentar resistir."

Durante o atendimento da ocorrência, a mulher disse que o marido a agrediu com uma panela na cabeça e a ameaçou com uma faca, dizendo que a mataria, de acordo com a PM. "Ela foi socorrida pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência para dar pontos na cabeça", concluiu a corporação.