Homem agride mulher com panela na cabeça e é preso em Vila Velha

Um homem, de 33 anos, agrediu a esposa com uma panela e foi preso em Vila Velha na manhã deste sábado (19). A mulher, que também foi ameaçada com uma faca por ele, de acordo com informações da polícia, teve um corte na cabeça e foi encaminhada para o hospital, onde passou por um procedimento para fechar o ferimento com pontos. O homem foi detido e autuado por lesão corporal, ameaça e resistência.
Os policiais chegaram ao bairro Paul para atender a uma ocorrência de lesão corporal e foram informados por vizinhos sobre a residência onde ocorria uma briga. "Os militares foram ao endereço do fato e, como o portão estava aberto, eles entraram no quintal e tentaram contato com a vítima. Porém, no primeiro momento, não tiveram sucesso, pois o companheiro da mulher impedia o contato", informou a Polícia Militar, por nota.
Mesmo assim, os agentes observaram que a mulher estava deitada em um colchão, com um corte na cabeça. Os policiais contaram que tentaram conversar com o homem, mas ele estava visivelmente embriagado, nervoso, alterado e gritando. "A equipe entrou na casa e deteve o homem, após ele tentar resistir."
Durante o atendimento da ocorrência, a mulher disse que o marido a agrediu com uma panela na cabeça e a ameaçou com uma faca, dizendo que a mataria, de acordo com a PM. "Ela foi socorrida pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência para dar pontos na cabeça", concluiu a corporação.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha, ameaça e resistência. "Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)", informou, por nota. O nome do agressor não foi divulgado pelas polícias.