Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No bairro Paul

Homem agride mulher com panela na cabeça e é preso em Vila Velha

Vítima precisou ser encaminhada ao hospital para dar pontos na cabeça após o ferimento. Marido foi autuado por lesão corporal, ameaça e resistência
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

19 jun 2021 às 17:48

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 17:48

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, de 33 anos, agrediu a esposa com uma panela e foi preso em Vila Velha na manhã deste sábado (19). A mulher, que também foi ameaçada com uma faca por ele, de acordo com informações da polícia, teve um corte na cabeça e foi encaminhada para o hospital, onde passou por um procedimento para fechar o ferimento com pontos. O homem foi detido e autuado por lesão corporal, ameaça e resistência. 
Os policiais chegaram ao bairro Paul para atender a uma ocorrência de lesão corporal e foram informados por vizinhos sobre a residência onde ocorria uma briga. "Os militares foram ao endereço do fato e, como o portão estava aberto, eles entraram no quintal e tentaram contato com a vítima. Porém, no primeiro momento, não tiveram sucesso, pois o companheiro da mulher impedia o contato", informou a Polícia Militar, por nota.

Veja Também

Quatro presos fogem de penitenciária de segurança máxima em Viana

Mesmo assim, os agentes observaram que a mulher estava deitada em um colchão, com um corte na cabeça. Os policiais contaram que tentaram conversar com o homem, mas ele estava visivelmente embriagado, nervoso, alterado e gritando. "A equipe entrou na casa e deteve o homem, após ele tentar resistir."
Durante o atendimento da ocorrência, a mulher disse que o marido a agrediu com uma panela na cabeça e a ameaçou com uma faca, dizendo que a mataria, de acordo com a PM. "Ela foi socorrida pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência para dar pontos na cabeça", concluiu a corporação. 
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha, ameaça e resistência. "Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)", informou, por nota. O nome do agressor não foi divulgado pelas polícias. 

Veja Também

Idosa mata o marido de 70 anos a facadas na Serra

Dupla de moto passa em praça atirando e mata jovem em Vila Velha

Homens passam de carro atirando, matam uma pessoa e deixam outra ferida em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Festa da Penha 2026: A Gazeta transmite ao vivo Romaria das Mulheres
Imagem de destaque
Clima no ES: 49 cidades em alerta de chuvas intensas neste domingo (12)
Imagem de destaque
Homem é morto e outro fica ferido durante evento em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados