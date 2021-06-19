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Madrugada de sábado

Quatro presos fogem de penitenciária de segurança máxima em Viana

Buscas pelos fugitivos estão sendo realizadas pela Polícia Militar e pelo Grupo de Operações Táticas da Secretaria da Justiça. Ninguém foi encontrado até o fim da noite de sábado (19)

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2021 às 10:52
Data: 18/12/2019 - ES - Viana - Complexo Penitenciário de Viana - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Complexo Penitenciário de Viana Crédito: Vitor Jubini
Quatro detentos que estavam presos na Penitenciária Estadual de Segurança Máxima 1, em Viana, fugiram do local na madrugada deste sábado (19). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que informou a identidade dos fugitivos:
  • Renardio Andrade de Oliveira
  • Tiago de Jesus Fernandes
  • Diego Rossi Pires Rodrigues
  • Harryson Brune Mendes
A pasta informou que acionou o Ciodes e informou às autoridades competentes assim que ocorreu a fuga. As buscas estão sendo realizadas na região do complexo penitenciário. "A ação conta com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Operações Táticas da Secretaria da Justiça", destacou. Até a noite deste sábado, ninguém foi encontrado.
Questionada sobre como teria acontecido a fuga, a Sejus informou que uma "apuração minuciosa será realizada pela Corregedoria para investigar as circunstâncias do fato". Confira a nota na íntegra:
A Secretaria da Justiça (Sejus) confirma que houve fuga de quatro detentos da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima 1, em Viana, na madrugada desse sábado (19). A pasta acionou o Ciodes e deu conhecimento às autoridades competentes assim que o fato ocorreu. Buscas estão sendo realizadas na região do complexo na tentativa de capturar os foragidos. Até o momento, ninguém foi encontrado. A ação conta com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Operações Táticas da Secretaria da Justiça. A Sejus ressalta que uma apuração minuciosa será realizada pela Corregedoria para investigar as circunstâncias do fato.

OS FUGITIVOS

De acordo com a Sejus, Tiago de Jesus Fernandes estava detido desde maio de 2018 e possui passagens por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menores; Diego Rossi Pires Rodrigues estava detido desde julho de 2015 e possui passagens por homicídio; Harryson Brune Mendes estava preso desde abril de 2020 e possui passagens pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas; e Renardio Andrade de Oliveira estava detido desde abril de 2016 pelos crimes de homicídio, furto e corrupção de menores.

Correção

19/06/2021 - 8:38
O texto inicial, publicado na manhã de sábado (19), informava que Douglas dos Santos Araujo Pereira havia fugido com os demais detentos. A Secretaria de Estado de Justiça, no entanto, enviou uma errata às 19h30 de sábado, informando que, na verdade, o nome do quarto detento que fugiu é Renardio Andrade de Oliveira. A reportagem foi corrigida. 

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