Quatro presos fogem de penitenciária de segurança máxima em Viana

Complexo Penitenciário de Viana Crédito: Vitor Jubini

Renardio Andrade de Oliveira

Tiago de Jesus Fernandes

Diego Rossi Pires Rodrigues

Harryson Brune Mendes

A pasta informou que acionou o Ciodes e informou às autoridades competentes assim que ocorreu a fuga. As buscas estão sendo realizadas na região do complexo penitenciário. "A ação conta com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Operações Táticas da Secretaria da Justiça", destacou. Até a noite deste sábado, ninguém foi encontrado.

Questionada sobre como teria acontecido a fuga, a Sejus informou que uma "apuração minuciosa será realizada pela Corregedoria para investigar as circunstâncias do fato". Confira a nota na íntegra:

A Secretaria da Justiça (Sejus) confirma que houve fuga de quatro detentos da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima 1, em Viana, na madrugada desse sábado (19). A pasta acionou o Ciodes e deu conhecimento às autoridades competentes assim que o fato ocorreu. Buscas estão sendo realizadas na região do complexo na tentativa de capturar os foragidos. Até o momento, ninguém foi encontrado. A ação conta com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Operações Táticas da Secretaria da Justiça. A Sejus ressalta que uma apuração minuciosa será realizada pela Corregedoria para investigar as circunstâncias do fato.

OS FUGITIVOS

De acordo com a Sejus, Tiago de Jesus Fernandes estava detido desde maio de 2018 e possui passagens por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menores; Diego Rossi Pires Rodrigues estava detido desde julho de 2015 e possui passagens por homicídio; Harryson Brune Mendes estava preso desde abril de 2020 e possui passagens pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas; e Renardio Andrade de Oliveira estava detido desde abril de 2016 pelos crimes de homicídio, furto e corrupção de menores.