DJ capixaba é preso pela PM após sair de pagode em Vitória

Jean Carlos dos Santos, o DJ Jean Du PCB, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto Crédito: Reprodução/Rede Social

O DJ Jean Carlo Pereira dos Santos, o Jean Du PCB, de 27 anos, foi preso por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar quando deixava o bairro Jesus de Nazereth, em Vitória , na noite deste sábado (19). Ele havia saído de um pagode clandestino, já que eventos estão suspensos na Capital devido à pandemia.

Segundo informações do registro da Polícia Militar, o serviço reservado da corporação recebeu uma denúncia de que Jean estava bairro participando de um evento. A equipe da Força Tática foi deslocada para o local e abordou Jean Du PCB quando ele deixava a comunidade na direção de um veículo Land Rover Evoque, de cor branca, que pertence ao DJ.

Contra Jean, há um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro expedido em 7 de junho. O veículo foi revistado e entregue ao produtor musical do DJ.

Jean foi levado pelos militares para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que Jean foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para exames de corpo de delito e foi posteriormente levado para o Centro de Triagem de Viana, no início da manhã de domingo (20).