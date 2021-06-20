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Mandado de prisão

DJ capixaba é preso pela PM após sair de pagode em Vitória

Jean Carlo Pereira dos Santos, o Jean Du PCB, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro e foi preso quando saía de Land Rover do bairro Jesus de Nazareth, na noite deste sábado (19)
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

20 jun 2021 às 13:25

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 13:25

Jean Carlos Pereira dos Santos, Jean do PCB
Jean Carlos dos Santos, o DJ Jean Du PCB, tinha um mandado de prisão preventiva em aberto Crédito: Reprodução/Rede Social
O DJ Jean Carlo Pereira dos Santos, o Jean Du PCB, de 27 anos, foi preso por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar quando deixava o bairro Jesus de Nazereth, em Vitória, na noite deste sábado (19). Ele havia saído de um pagode clandestino, já que eventos estão suspensos na Capital devido à pandemia.
Segundo informações do registro da Polícia Militar, o serviço reservado da corporação recebeu uma denúncia de que Jean estava bairro participando de um evento. A equipe da Força Tática foi deslocada para o local e abordou Jean Du PCB  quando ele deixava a comunidade na direção de um veículo Land Rover Evoque, de cor branca, que pertence ao DJ. 
Contra Jean, há um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro expedido em 7 de junho. O veículo foi revistado e entregue ao produtor musical do DJ. 
Jean foi levado pelos militares para a Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que Jean foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para exames de corpo de delito e foi posteriormente levado para o Centro de Triagem de Viana, no início da manhã de domingo (20).
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a produção e defesa de Jean desde a manhã deste domingo. Assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.

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