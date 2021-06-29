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Crime em Cariacica

"Sou pior que o Lázaro", diz homem que tentou cortar pescoço de mulher

Henrique Vaz de Campos, de 30 anos, é acusado de agredir a mulher, uma vendedora de 39 anos, com chutes e socos. O eletricista chegou a apertar o pescoço da companheira e usou um caco de vidro para tentar cortá-la

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2021 às 10:11
Homem foi levado para a delegacia após agredir a mulher e ameaçá-la de morte em Cariacica
Homem foi levado para a delegacia após agredir a mulher e ameaçá-la de morte em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Sou pior que o Lázaro, posso te matar a qualquer momento". Enquanto agredia a mulher, um eletricista não parava de repetir essas palavras, segundo relato da vítima. Henrique Vaz de Campos, de 30 anos, foi preso nesta segunda-feira (28), depois de agredir a companheira em Cariacica. Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, a mulher contou que ele citava o nome de Lázaro Barbosa, o serial killer do Distrito Federal, que foi morto em confronto com a polícia nesta segunda-feira (28).
Henrique é acusado de agredir a mulher, uma vendedora de 39 anos, com chutes e socos. O eletricista chegou a apertar o pescoço da companheira e usou um caco de vidro para tentar cortá-la. Nesta segunda (28), depois de ser acionada pelo pai da vítima, a polícia encontrou a vendedora em cima da cama do casal, com vários machucados pelo corpo.   
O eletricista foi levado para a Delegacia da Mulher. Muito alterado, ele ainda tentou agredir a mulher na frente dos policiais. Para tentar conter o homem, a polícia chegou a colocar duas algemas nele. Uma das algemas foi cortada depois, com a ajuda do Corpo de Bombeiros.
A mulher foi levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, onde foi atendida e já recebeu alta.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou por nota que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, dano ao patrimônio e resistência. "Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)", diz  a nota.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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Cariacica Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
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