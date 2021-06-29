AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Central Carapina

Homem que matou idoso a pauladas na Serra é preso

Segundo informações da Polícia Civil, Domingos Lima de Jesus, de 68 anos, foi morto na garagem de casa quando saía para trabalhar

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 06:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2021 às 06:47
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A polícia prendeu o acusado de matar um idoso a pauladas no bairro Central Carapina, na Serra. O crime aconteceu no dia 16 de maio e o suspeito foi preso no dia 27 do mesmo mês, por agentes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Segundo informações da Polícia Civil, o idoso Domingos Lima de Jesus, de 68 anos, foi morto a pauladas na garagem de casa quando saía para trabalhar. Mais informações serão repassadas em entrevista coletiva que será realizada na manhã desta terça-feira (29), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.

Veja Também

Jovem suspeito de ter matado gato a pedrada é detido na Serra

Homem alcoolizado que atingiu motociclista na Serra paga fiança e é solto

Corpos são encontrados carbonizados em veículo incendiado na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Polícia Civil Serra Bairro Central Carapina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eleitores capixabas avaliaram gestão do presidente Lula
Quaest: 54% dos eleitores do ES desaprovam governo Lula; 42% aprovam
Imagem de destaque
Vila Velha oferece aulões gratuitos para Enem e concursos a partir de sábado (18)
Câmera flagrou grave acidente entre um carro e duas motos no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro
Motoboy morre em acidente após carro atingir duas motos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados