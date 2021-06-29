Homem que matou idoso a pauladas na Serra é preso

A polícia prendeu o acusado de matar um idoso a pauladas no bairro Central Carapina, na Serra. O crime aconteceu no dia 16 de maio e o suspeito foi preso no dia 27 do mesmo mês, por agentes da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.
Segundo informações da Polícia Civil, o idoso Domingos Lima de Jesus, de 68 anos, foi morto a pauladas na garagem de casa quando saía para trabalhar. Mais informações serão repassadas em entrevista coletiva que será realizada na manhã desta terça-feira (29), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.