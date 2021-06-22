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R$ 10 mil

Homem alcoolizado que atingiu motociclista na Serra paga fiança e é solto

José Carlos da Cruz Santos, de 30 anos, pagou fiança de R$ 10 mil e deixou o presídio na noite desta segunda-feira (21); o motorista de ônibus Olendino de Andrade Santos morreu no acidente
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

21 jun 2021 às 22:45

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 22:45

Motorista entrou na contramão no bairro Vila Nova de Colares e bateu de frente com motociclista, que morreu no local
Motorista entrou na contramão no bairro Vila Nova de Colares e bateu de frente com motociclista, que morreu no local Crédito: Internauta
O motorista José Carlos da Cruz Santos, de 30 anos, que invadiu a contramão e acabou atingindo um motociclista na Serra na noite do último domingo (20), pagou uma fiança de R$ 10 mil e deixou o sistema prisional do Espírito Santo por volta das 20h20 desta segunda-feira (21). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) à reportagem de A Gazeta
O acidente aconteceu no bairro Vila Nova de Colares e, segundo informações da polícia, o condutor não era habilitado e estava sob efeito de álcool.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro entrou na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro na contramão e colidiu de frente com a moto, que transitava na sua mão de direção correta. Uma ambulância do Samu chegou a atender o motociclista, mas o óbito foi constatado no local.
A vítima era o motorista de ônibus Olendino de Andrade Santos. José Carlos foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. O motorista, então, passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (21), onde foi concedida liberdade provisória sob o pagamento da fiança no valor de R$ 10 mil.
"O homem que conduzia o carro não era habilitado. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. Dessa forma, o indivíduo foi conduzido para a 3ª Delegacia Regional"
Nota da Polícia Militar -  
A juiza Raquel de Almeida Valinho, que julgou o termo de audiência de custódia nesta segunda-feira (21), substituiu a prisão preventiva de José Carlos pelas seguintes medidas cautelares:
  1. Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa;
  2. Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
  3. Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
  4. Recolhimento domiciliar de 20h às 6h; 
  5. Comparecer em até 5 dias úteis com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; 
  6. Fiança, arbitrada no valor de R$ 10 mil.

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Na manhã desta segunda-feira (21), a família de Olendino esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer a liberação do corpo. Muito emocionada, a esposa dele, Angela de Souza, desabafou sobre a morte do marido.
Olendino de Andrade Santos morreu após a moto em que estava ser atingida de frente por um carro que vinha na contramão
Olendino de Andrade Santos morreu após a moto em que estava ser atingida de frente por um carro que vinha na contramão Crédito: Arquivo pessoal
"Não acreditei, achei que fosse um trote que estavam passando para mim. Mas não era, era verdade. Ele era tudo o que eu tinha, ele era tudo pra mim. Esse cara tem que pôr a mão na consciência e ver o que ele fez com meu marido. Meu marido estava saindo do trabalho, me mandou mensagem dizendo que estava com fome, e eu estava aguardando ele. Era muito alegre, tinha muitos amigos", disse.
Ângela ainda falou sobre o homem que causou o acidente, dizendo que o perdoa, mas que espera que ele pague pelo que fez. "Que ele pague o que fez com o meu marido. Que ele coloque a mão na consciência dele, do que ele fez. Eu perdoo ele, do fundo do meu coração. Mas, se ele tem família, que ele coloque a mão na consciência pelo que fez com o meu marido", concluiu.
Angela de Souza, esposa de motorista de ônibus morto em acidente na Serra
Angela de Souza, esposa de motorista de ônibus morto em acidente na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

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