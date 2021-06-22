Homem alcoolizado que atingiu motociclista na Serra paga fiança e é solto

Motorista entrou na contramão no bairro Vila Nova de Colares e bateu de frente com motociclista, que morreu no local Crédito: Internauta

O acidente aconteceu no bairro Vila Nova de Colares e, segundo informações da polícia, o condutor não era habilitado e estava sob efeito de álcool.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro entrou na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro na contramão e colidiu de frente com a moto, que transitava na sua mão de direção correta. Uma ambulância do Samu chegou a atender o motociclista, mas o óbito foi constatado no local.

A vítima era o motorista de ônibus Olendino de Andrade Santos. José Carlos foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. O motorista, então, passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (21), onde foi concedida liberdade provisória sob o pagamento da fiança no valor de R$ 10 mil.

"O homem que conduzia o carro não era habilitado. Ele realizou o teste do etilômetro, que deu positivo para ingestão de bebida alcoólica. Dessa forma, o indivíduo foi conduzido para a 3ª Delegacia Regional" Nota da Polícia Militar -

A juiza Raquel de Almeida Valinho, que julgou o termo de audiência de custódia nesta segunda-feira (21), substituiu a prisão preventiva de José Carlos pelas seguintes medidas cautelares:

Proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; Comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; Recolhimento domiciliar de 20h às 6h; Comparecer em até 5 dias úteis com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; Fiança, arbitrada no valor de R$ 10 mil.

"ELE ERA TUDO PRA MIM", DIZ ESPOSA DE MOTOCICLISTA

Na manhã desta segunda-feira (21), a família de Olendino esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer a liberação do corpo. Muito emocionada, a esposa dele, Angela de Souza, desabafou sobre a morte do marido.

Olendino de Andrade Santos morreu após a moto em que estava ser atingida de frente por um carro que vinha na contramão Crédito: Arquivo pessoal

"Não acreditei, achei que fosse um trote que estavam passando para mim. Mas não era, era verdade. Ele era tudo o que eu tinha, ele era tudo pra mim. Esse cara tem que pôr a mão na consciência e ver o que ele fez com meu marido. Meu marido estava saindo do trabalho, me mandou mensagem dizendo que estava com fome, e eu estava aguardando ele. Era muito alegre, tinha muitos amigos", disse.

Ângela ainda falou sobre o homem que causou o acidente, dizendo que o perdoa, mas que espera que ele pague pelo que fez. "Que ele pague o que fez com o meu marido. Que ele coloque a mão na consciência dele, do que ele fez. Eu perdoo ele, do fundo do meu coração. Mas, se ele tem família, que ele coloque a mão na consciência pelo que fez com o meu marido", concluiu.