Homem mata a esposa e depois tira a própria vida em São Mateus

Um homem matou a esposa e depois tirou a própria a vida em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu dentro de casa e a mulher foi morta com golpes de arma branca — a polícia ainda não especificou qual objeto foi utilizado, mas não foi uma arma de fogo. O crime aconteceu na região central da cidade, no bairro Fátima.
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta junto à polícia, o homem era o ex-agente penitenciário Ezequiel Rodrigues, e a mulher era a manicure Gabrielly Ferreira Júnior. Eles tinham 35 anos e 32 anos, respectivamente. Amigos dele tentavam contato desde o domingo, sem sucesso.
Nesta segunda-feira (21), familiares resolveram ir até a casa, conseguiram entrar com a ajuda de um chaveiro profissional e encontraram os corpos. No local, foram recolhidas duas facas. Os computadores e os celulares também foram apreendidos.
Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações começaram logo após o crime e que a equipe já realizou a perícia no local. "A princípio ficou constatado que se trata de um homicídio, seguido de suicídio, provável crime passional, porém nenhuma motivação é descartada pela polícia".
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para identificação o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.
Atualização
22/06/2021 - 1:35
A polícia confirmou o nome da vítima e do agressor. O texto foi atualizado.