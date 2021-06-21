Homem mata a esposa e depois tira a própria vida em São Mateus Crédito: Leitor / A Gazeta

Um homem matou a esposa e depois tirou a própria a vida em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , na tarde desta segunda-feira (21). De acordo com a Polícia Militar , o crime aconteceu dentro de casa e a mulher foi morta com golpes de arma branca — a polícia ainda não especificou qual objeto foi utilizado, mas não foi uma arma de fogo. O crime aconteceu na região central da cidade, no bairro Fátima.

Ezequiel Rodrigues matou a esposa Gabrielly Ferreira Júnior e depois se suicidou em São Mateus Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta junto à polícia, o homem era o ex-agente penitenciário Ezequiel Rodrigues, e a mulher era a manicure Gabrielly Ferreira Júnior. Eles tinham 35 anos e 32 anos, respectivamente. Amigos dele tentavam contato desde o domingo, sem sucesso.

Nesta segunda-feira (21), familiares resolveram ir até a casa, conseguiram entrar com a ajuda de um chaveiro profissional e encontraram os corpos. No local, foram recolhidas duas facas. Os computadores e os celulares também foram apreendidos.

Ezequiel tinha 35 anos e Gabrielly, 32 anos. Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações começaram logo após o crime e que a equipe já realizou a perícia no local. "A princípio ficou constatado que se trata de um homicídio, seguido de suicídio, provável crime passional, porém nenhuma motivação é descartada pela polícia".

A mulher foi morta dentro de casa Crédito: Caio Dias/ TV Gazeta Norte

O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para identificação o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte.