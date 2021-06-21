Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência no Norte do ES

Homem mata a esposa e depois tira a própria vida em São Mateus

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu dentro de casa e a mulher foi morta com golpes de arma branca. O crime aconteceu na região central da cidade, no bairro Fátima
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

21 jun 2021 às 17:26

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:26

Homem mata a esposa e depois tira a própria vida em São Mateus Crédito: Leitor / A Gazeta
Um homem matou a esposa e depois tirou a própria a vida em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu dentro de casa e a mulher foi morta com golpes de arma branca — a polícia ainda não especificou qual objeto foi utilizado, mas não foi uma arma de fogo. O crime aconteceu na região central da cidade, no bairro Fátima.
Ezequiel Rodrigues matou a esposa Gabrielly Ferreira Júnior e depois se suicidou em São Mateus
Ezequiel Rodrigues matou a esposa Gabrielly Ferreira Júnior e depois se suicidou em São Mateus Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta junto à polícia, o homem era o ex-agente penitenciário Ezequiel Rodrigues, e a mulher era a manicure Gabrielly Ferreira Júnior. Eles tinham 35 anos e 32 anos, respectivamente. Amigos dele tentavam contato desde o domingo, sem sucesso.
Nesta segunda-feira (21), familiares resolveram ir até a casa, conseguiram entrar com a ajuda de um chaveiro profissional e encontraram os corpos. No local, foram recolhidas duas facas. Os computadores e os celulares também foram apreendidos.
Ezequiel tinha 35 anos e Gabrielly, 32 anos.
Ezequiel tinha 35 anos e Gabrielly, 32 anos. Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações começaram logo após o crime e que a equipe já realizou a perícia no local. "A princípio ficou constatado que se trata de um homicídio, seguido de suicídio, provável crime passional, porém nenhuma motivação é descartada pela polícia".
A mulher foi morta dentro de casa
A mulher foi morta dentro de casa Crédito: Caio Dias/ TV Gazeta Norte
O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para identificação o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. 

Atualização

22/06/2021 - 1:35
A polícia confirmou o nome da vítima e do agressor. O texto foi atualizado.

Veja Também

Homem é suspeito de matar o próprio irmão em Barra de São Francisco

Homem tira a própria vida após tentar matar a mulher em Mantenópolis

Homem que matou esposa e filhos no ES estava em processo de separação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Feminicídio homicídio Polícia Civil São Mateus Violência Contra a Mulher ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados