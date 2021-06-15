Homem tira a própria vida após tentar matar a mulher em Mantenópolis

"Ela (Danieli) ligou pela manhã para os meus pais e estava tudo bem, normal. Ela pediu para vir embora porque não dava mais pra ficar com ele (Reinaldo). Por volta das 17h30, tivemos a notícia da tragédia. Não sabemos o motivo, só sabemos que foi por causa de briga, só por isso. Algumas pessoas falam outras coisas, mas não temos certeza"