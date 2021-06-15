Um homem de 20 anos tirou a própria vida após tentar matar uma jovem de 28, com quem ele tinha um relacionamento, em Mantenópolis, no Norte do Espírito Santo. A ocorrência foi registrada por volta das 15h40 desta segunda-feira (14). Segundo relatos de testemunhas à Polícia Militar, Reinaldo Nunes e Danieli Bianchi moravam juntos no município.
A PM informou que o homem atirou contra a vítima e, em seguida, disparou contra a própria cabeça. Ele morreu no local e a mulher foi socorrida. O crime ocorreu próximo ao campo de futebol do bairro Ipiranga.
Homem tira a própria vida após tentar matar a mulher em Mantenópolis
À reportagem de A Gazeta, a irmã de Danieli, Ana Paula Bianchi, disse que a jovem está internada no Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina, e chegou a ficar em estado grave. Ela não soube informar o que teria motivado a briga do casal e disse que Reinaldo e Danieli estavam juntos havia cerca de dez meses.
"Ela (Danieli) ligou pela manhã para os meus pais e estava tudo bem, normal. Ela pediu para vir embora porque não dava mais pra ficar com ele (Reinaldo). Por volta das 17h30, tivemos a notícia da tragédia. Não sabemos o motivo, só sabemos que foi por causa de briga, só por isso. Algumas pessoas falam outras coisas, mas não temos certeza"
A irmã da vítima contou ainda que Danieli e Reinaldo não tinham histórico de briga com violência e que ele não parecia ser agressivo. "Enquanto estavam com a gente, não tinha motivo de briga. Briga todo mundo tem, mas não aquela briga violenta", afirmou.
A PM disse que a perícia foi acionada e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil. Segundo a PC, o fato foi registrado como tentativa de feminicídio seguido de suicídio. Um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Polícia de Mantenópolis, que irá apurar as circunstâncias do ocorrido. Outras informações não foram repassadas.