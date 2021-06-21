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Susto

Carro invade vestiário de estádio em acidente em Pinheiros, no ES

Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle da direção, passou direto na curva e o carro invadiu as dependências do Estádio João Soares de Moura Filho, quebrando um dos muros

Publicado em 

21 jun 2021 às 19:07

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 19:07

Carro invadiu o o vestiário do estádio de Pinheiros
Carro invadiu o o vestiário do estádio de Pinheiros Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um carro descontrolado atingiu o muro do vestiário do estádio de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (21). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle da direção, passou direto na curva e o carro invadiu o Estádio João Soares de Moura Filho, quebrando um dos muros do vestiário.
Segundo o Diretor de Esportes de Pinheiros, Roberto Cangussu, o motorista se comprometeu a pagar o prejuízo na estrutura do estádio municipal.

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