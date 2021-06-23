O homem que jogou a pedra e matou o felino teve toda a ação registrada pelas câmeras da casa da família dona do animal Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Jovem suspeito de ter matado gato a pedrada é detido na Serra

De acordo com o delegado Eduardo Passamani, da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, o jovem explicou que teria agido de tal forma porque estava irritado por ter perdido um documento de identidade. Apesar da detenção, ele será ouvido e liberado, de acordo com a Polícia Civil

"Conseguimos localizar o suspeito no próprio bairro que realizou o crime. Durante a detenção, ele confessou que havia matado o gato porque tinha perdido o RG e descontou a raiva no animal, arremessando uma pedra" Eduardo Passamani - Delegado da Delegcia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente

Testemunhas do crime também foram levadas à delegacia, junto com o suspeito, que não está em situação de flagrante — o que impede a prisão neste momento. O inquérito policial será encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ). O jovem de 19 anos será indiciado por maus-tratos aos animais.



A detenção desta quarta-feira (23) contou com o apoio da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-tratos, da Assembleia Legislativa do Estado (Ales) , que já estava a par do caso desde o início da semana e havia acionado a Polícia Civil, assim como a dona do gato que foi morto pelo homem.

Nenenzinho estava com a família há dois anos e sempre esperava, na rua, a dona voltar do trabalho Crédito: Arquivo pessoal

VÍDEO: RELEMBRE O CASO

O crime aconteceu na última segunda-feira (21), no bairro Nova Almeida, na Serra. A vítima era um gato chamado Nenezinho, que pertencia à técnica em enfermagem Jaciara Correa da Silva. Segundo ela, o animal saía de casa todo dia para esperá-la voltar do trabalho. Neste momento é que ele foi morto.

A câmera de segurança da residência de Jaciara flagrou quando o homem passou pela rua, se agachou, pegou uma pedra e a atirou contra o felino. No início da gravação não é possível ver o animal. Porém, depois, ele aparece agonizando nas imagens — que são fortes e foram editadas (veja abaixo).

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"Quando eu cheguei, ele estava deitado no mato. Achei que ele estava dormindo, mas ele estava morto. Fiquei sem acreditar, sem reação. Eu não consegui terminar de assistir o vídeo, só conseguia chorar", relatou a dona do Nenezinho, que, a princípio, não reconheceu o suspeito. A família tinha o gato há dois anos.