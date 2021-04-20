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Dono autuado

Maus-tratos em Guaçuí: égua morre após ser amarrada em roda de carro

Após denúncia, a égua foi encontrada pela polícia amarrada à roda de um veículo com escoriações e sintomas de convulsão. Dono vai responder pelo crime em liberdade

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 abr 2021 às 17:05
ÉGUA
Na noite de segunda (19), animal foi resgatado em córrego pelos bombeiros Crédito: Divulgação/ CB
O dono de uma égua foi levado para a Delegacia de Guaçuí, na Região do Caparaó, depois de uma denúncia anônima de maus-tratos ao animal na manhã desta terça-feira (20). A égua foi encontrada amarrado à roda de um veículo e muito debilitada. A Polícia Militar Ambiental foi ao local e acionou ajuda, mas o animal acabou morrendo.
A polícia informou que foi acionada para atendimento à ocorrência no bairro Vale do Sol através de denúncia anônima. A PM Ambiental foi ao local com a Vigilância Sanitária e encontrou uma égua deitada e amarrada à roda de um carro. Havia sangue espalhado pelo chão e o animal apresentava diversas escoriações visíveis e sintomas de convulsão. Imagens da égua ainda viva foram registradas. Atenção, o vídeo a seguir possui imagens fortes.
O médico veterinário da Vigilância Sanitária da Prefeitura de Guaçuí esteve presente durante a ação da Polícia Militar Ambiental e constatou que o animal sofreu maus-tratos. O proprietário da égua foi identificado e levado para a delegacia de Guaçuí.
A polícia informou que as práticas se enquadram como crime ambiental e orienta que qualquer denúncia ambiental pode ser realizada de forma anônima, através do site eletrônico disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo telefone 181.
Segundo a Polícia Civil,  o dono do animal, um homem de 58 anos, foi autuado e responderá por maus-tratos do animal com o aumento de pena do resultado morte. Em virtude da pena máxima prevista (1 ano e 4 meses), ele assinou um Termo Circunstanciado (TC) e foi liberado para responder ao processo em liberdade.
Ele contou que quando adquiriu o animal, a égua já estava desnutrida e não tinha um local coberto para mantê-la. Com a chuva desta segunda-feira (19), o animal – que estava preso em uma árvore – caiu em um córrego que ficava ao lado do local.
Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado. Após demorado e cuidadoso resgate, conseguiu retirar o animal da água. Os militares colocaram duas mantas térmicas sobre a égua e orientaram o proprietário a procurar os cuidados de um veterinário ou similar para avaliar e auxiliar a recuperação do animal, que se encontrava debilitado.

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