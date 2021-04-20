Antigo quiosque da Curva da Jurema é reformado e vira base da PM

3ª Companhia da PM vai atender nove bairros da Capital Crédito: Helio Filho/Secom

Curva da Jurema, que fica próximo aos monumentos Vitória 360º e dos Imigrantes Italianos, foi reformado e transformado na O quiosque 1 da, que fica próximo aos monumentos Vitória 360º e dos Imigrantes Italianos, foi reformado e transformado na 3ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) . O local vai abrigar 48 policiais e 10 viaturas.

A unidade policial foi inaugurada na manhã desta terça-feira (20) pelo governador Renato Casagrande e pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. "Esse é um trabalho que se iniciou no ano passado e que consolidamos hoje. Uma união das nossas forças de segurança com a Guarda Municipal", destacou o governador.

Os militares, em esquema de plantão, vão atender nove bairros: Praia do Canto, Enseada do Suá, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia do Suá, Barro Vermelho, Santa Luzia, Santa Lúcia e Santa Helena. A reforma foi feita pela Prefeitura de Vitória.

Antes da reforma, a 3ª Companhia do 1º Batalhão estava com sua sede no bairro São Cristóvão. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (20), o comandante da PM, coronel Douglas Caus, explicou que a 3ª Companhia compreende uma área com cerca de 30 mil moradores da Capital. O atendimento na unidade será 24 horas por dia.

"Com essa nova sede, num ponto mais estratégico, fica mais fácil a saída e o patrulhamento da região. A nossa estratégia é nos aproximarmos cada vez mais da comunidade, acompanhando os indicadores [de segurança] e fazendo o aporte de outras unidades operacionais da PM", explicou o oficial.

Responsável pela Companhia desde 2018, o capitão Fernando Sampaio também reforçou que o local estratégico auxiliará em um patrulhamento mais eficaz. “Com a aproximação da Companhia, o deslocamento das viaturas acontecerá na área que será policiada e, com isso, aumentará o fluxo de policiais nos bairros”, declarou.