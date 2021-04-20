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Vitória

Antigo quiosque da Curva da Jurema é reformado e vira base da PM

Nova sede da 3ª Companhia do 1° Batalhão da Polícia Militar vai abrigar 48 policiais e 10 viaturas

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 11:47

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

20 abr 2021 às 11:47
3ª Companhia da PM vai atender nove bairros da Capital Crédito: Helio Filho/Secom
O quiosque 1 da Curva da Jurema, que fica próximo aos monumentos Vitória 360º e dos Imigrantes Italianos, foi reformado e transformado na 3ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM). O local vai abrigar 48 policiais e 10 viaturas.
A unidade policial foi inaugurada na manhã desta terça-feira (20) pelo governador Renato Casagrande e pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini. "Esse é um trabalho que se iniciou no ano passado e que consolidamos hoje. Uma união das nossas forças de segurança com a Guarda Municipal", destacou o governador. 
Os militares, em esquema de plantão, vão atender nove bairros: Praia do Canto, Enseada do Suá, Ilha do Boi, Ilha do Frade, Praia do Suá, Barro Vermelho, Santa Luzia, Santa Lúcia e Santa Helena. A reforma foi feita pela Prefeitura de Vitória.
Antes da reforma, a 3ª Companhia do 1º Batalhão estava com sua sede no bairro São Cristóvão. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (20), o comandante da PM, coronel Douglas Caus, explicou que a 3ª Companhia compreende uma área com cerca de 30 mil moradores da Capital. O atendimento na unidade será 24 horas por dia.
"Com essa nova sede, num ponto mais estratégico, fica mais fácil a saída e o patrulhamento da região. A nossa estratégia é nos aproximarmos cada vez mais da comunidade, acompanhando os indicadores [de segurança] e fazendo o aporte de outras unidades operacionais da PM", explicou o oficial.
Responsável pela Companhia desde 2018, o capitão Fernando Sampaio também reforçou que o local estratégico auxiliará em um patrulhamento mais eficaz. “Com a aproximação da Companhia, o deslocamento das viaturas acontecerá na área que será policiada e, com isso, aumentará o fluxo de policiais nos bairros”, declarou.
Unidade policial vai funcionar 24 horas por dia Crédito: Helio Filho/Secom

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