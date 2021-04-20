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Guaranhuns

Adolescente de 16 anos apontado como gerente do tráfico é apreendido em Vila Velha

Jovem e outros dois comparsas são suspeitos de esconder uma grande quantidade de drogas em terrenos baldios da região de Guaranhuns

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 10:01

Publicado em 

20 abr 2021 às 10:01
Drogas apreendidas com adolescentes em Vila Velha
Drogas apreendidas com adolescentes em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Três adolescentes foram apreendidos na noite desta segunda-feira (19) em Guaranhuns, em Vila Velha. Eles são suspeitos de esconder uma grande quantidade de drogas em terrenos baldios da região. Um deles, de 16 anos, é apontado como o gerente do tráfico no bairro.
A operação que resultou na apreensão dos jovens foi realizada pela Guarda Municipal e contou com o apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar. Os três adolescentes foram localizados dentro de uma casa após a Guarda receber denúncia anônima. Um deles, de 17 anos, tentou fugir pelo telhado da residência, mas acabou sendo apreendido. Na casa, foram encontradas drogas e duas armas.

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Segundo a Guarda, esconder drogas em terrenos é uma estratégia comum de traficantes para tentar enganar a polícia. No entanto, com a ajuda do cão Jaffar, da PM, a droga foi localizada.
Parte da droga estava enterrada e outra parte estava escondida em pedaços de madeira. Pelo menos 100 pinos de cocaína, 77 buchas de maconha e 24 pedras de crack foram encontrados em um terreno.
De acordo com o agente Iuri Silva, da Guarda de Vila Velha, na região de Guaranhuns tem acontecido uma intensa disputa pelo controle do tráfico, o que leva a conflitos constantes entre criminosos. Por isso, a presença da polícia tem sido mais constante.
"Guaranhuns tem sofrido com uma guerra intensa do tráfico de drogas. Ontem (domingo, dia 18), inclusive, nossos parceiros do 4ª Batalhão da PM apreenderam três armas de fogo. Já faz alguns dias que há constantes trocas de tiros na comunidade e a gente acredita que, por haver pessoas da gerência do tráfico e de armas de fogo, esse seria um local de contenção, também porque o bairro se encontra em conflito armado", disse o agente.
Os três adolescentes foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta, e do G1ES

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