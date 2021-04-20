PM usa bala de borracha para dispersar protesto em Andorinhas

Andorinhas, em Vitória: região de conflitos de facções rivais Crédito: Carlos Alberto Silva

Após uma madrugada de terror na última sexta-feira (16), com um intenso tiroteio entre facções rivais na disputa pelo tráfico de drogas da região, moradores de Andorinhas , em Vitória , passaram por mais momentos de tensão nesta segunda (19). Uma mulher desacatou policiais que faziam abordagem na região e foi detida, causando protesto. Para dispersar a população, a Polícia Militar usou balas de borracha.

A reportagem de A Gazeta recebeu denúncias de novos tiroteios, o que não foi confirmado pela polícia, nem pela liderança comunitária do bairro que, na hora do tumulto, não estava na comunidade. Também foram compartilhados áudios, semelhantes a estouro de bombas e fogos de artifício.

Em mensagens para a reportagem, moradores mostraram-se indignados com a atuação policial, que teria direcionado os disparos de balas de borracha para as pessoas.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que, "durante uma abordagem no bairro Andorinhas, em Vitória, na noite desta segunda-feira (19), uma mulher se aproximou da equipe com o intuito de acompanhar o trabalho policial. Após encerrada a abordagem, a mulher hostilizou os militares e proferiu diversas ofensas à guarnição, desacatando os policiais."

Diante da atitude da mulher, os militares reagiram. "Ela foi contida no local e esta ação causou revolta de populares, sendo necessário o uso de equipamentos não letais (balas de borracha) para dispersar os indivíduos. A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional do município", concluiu a PM, ainda em nota.

TIROTEIO

Informações apuradas pela reportagem de A Gazeta apontam que bandidos percorreram a região de Andorinhas, Mangue Seco e parte do Santa Martha atirando para o alto, em casas, muros e carros. Houve pelo menos cinco minutos ininterruptos de disparos.