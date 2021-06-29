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São Mateus

Mulher de Paraisópolis é presa com 13 kg de cocaína em ônibus no ES

Segundo informações da PM, a droga estava dentro de um ônibus e seria levada para São Paulo. A mulher foi conduzida à 18ª Delegacia Regional de São Mateus

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 09:20

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

29 jun 2021 às 09:20
Mulher presa com ônibus em São Mateus
Droga encontrada com mulher em ônibus Crédito: Polícia Militar
Uma mulher, sem idade e identidade reveladas, foi presa no início da noite de domingo (27) com 13,6 quilos de pasta base de cocaína em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, a droga estava dentro de um ônibus e seria levada para São Paulo.
De acordo com a PM, o material foi encontrado após uma denúncia. Policiais militares abordaram a mulher dentro de um ônibus e encontraram 13 tabletes de pasta base de cocaína, que somados totalizaram aproximadamente 13,6 quilos.
Indagada pelos policiais, a mulher afirmou que veio de Paraisópolis (SP) e que, ao chegar em São Mateus, recebeu a mala com o entorpecente de um homem. Segundo ela, caso realizasse o transporte, receberia a quantia de R$ 1.500,00.
A mulher foi conduzida à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, juntamente com o material apreendido.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de São Mateus. Segundo a PC, a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de São Mateus pela Polícia Militar, autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada para a Penitenciária Regional do município.
Mulher presa com ônibus em São Mateus
Droga encontrada com mulher em ônibus Crédito: Polícia Militar

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