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Reagendamento

IBGE divulga nova data de provas para candidatos de São Mateus

Exames aplicados na cidade foram extraviados, afetando os  resultados nos municípios de Cascavel (PR), Rio de Janeiro (RJ), Teófilo Otoni (MG), Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:33
Vagas temporárias no IBGE
Candidatos ao cargo de supervisor em São Mateus farão novas provas Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o novo cronograma do processo seletivo para supervisor de coleta e qualidade para o município de São MateusAs provas aplicadas na cidade foram extraviadas, prejudicando o resultado final de outras localidades. Por isso, os candidatos do município precisarão refazer os testes.
Os exames serão reaplicados no dia 25 de julho. Os locais dos testes serão divulgados no dia 19 de julho e  resultado da prova sai em 9 de agosto. De acordo com a instituição, por conta do problema com a remessa de provas, ainda estão pendentes os resultados finais das provas objetivas para os municípios: Cascavel (PR), Linhares (ES), Rio de Janeiro (RJ), Serra (ES), Teófilo Otoni (MG), Vila Velha (ES) e Vitória (ES).
O processo seletivo do IBGE ofereceu 6.500 vagas, sendo 522 para a função de supervisor de coleta e qualidade. O requisito para o cargo é ter o ensino médio. Para o Espírito Santo, foram destinadas 19 oportunidades para o posto. Foram 1.125 candidatos inscritos no Estado, sendo 80 em São Mateus. As provas foram aplicadas no dia 2 de maio em todo o país.

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