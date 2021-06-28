IBGE divulga nova data de provas para candidatos de São Mateus

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o novo cronograma do processo seletivo para supervisor de coleta e qualidade para o município de São Mateus. As provas aplicadas na cidade foram extraviadas, prejudicando o resultado final de outras localidades. Por isso, os candidatos do município precisarão refazer os testes.
Os exames serão reaplicados no dia 25 de julho. Os locais dos testes serão divulgados no dia 19 de julho e resultado da prova sai em 9 de agosto. De acordo com a instituição, por conta do problema com a remessa de provas, ainda estão pendentes os resultados finais das provas objetivas para os municípios: Cascavel (PR), Linhares (ES), Rio de Janeiro (RJ), Serra (ES), Teófilo Otoni (MG), Vila Velha (ES) e Vitória (ES).
O processo seletivo do IBGE ofereceu 6.500 vagas, sendo 522 para a função de supervisor de coleta e qualidade. O requisito para o cargo é ter o ensino médio. Para o Espírito Santo, foram destinadas 19 oportunidades para o posto. Foram 1.125 candidatos inscritos no Estado, sendo 80 em São Mateus. As provas foram aplicadas no dia 2 de maio em todo o país.