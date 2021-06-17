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Concurso

Provas de seleção do IBGE aplicadas em São Mateus são extraviadas

O extravio afetou o processamento dos resultados nos municípios de Cascavel (PR), Rio de Janeiro (RJ), Teófilo Otoni (MG), Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 21:05

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 jun 2021 às 21:05
Profissionais atuando em pesquisas do IBGE no Rio de Janeiro
Profissionais atuando em pesquisas do IBGE Crédito: Agência IBGE/Divulgação
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) comunicou que o malote com as provas do processo seletivo simplificado 5/2021, para a função de supervisor de coleta e qualidade, aplicadas na cidade de São Mateus (ES), foi extraviado nos Correios.
O comunicado foi publicado nas redes sociais do órgão e no site do Cebraspe, responsável pela organização da seleção.
De acordo com o IBGE, o extravio afetou o processamento dos resultados nos municípios de Cascavel (PR), Linhares, Rio de Janeiro (RJ), São Mateus, Serra, Teófilo Otoni (MG), Vila Velha e Vitória. Essas cidades foram marcadas como opção de lotação pelos candidatos que fizeram a avaliação em São Mateus.
Por conta disso, os candidatos desses municípios ainda não receberam os resultados da prova. Em nota, o IBGE e o Cebraspe lamentaram o ocorrido e informaram que estão trabalhando para definir quais serão os procedimentos a serem tomados em relação ao ocorrido.
“Assim que forem definidos, divulgaremos em nossos canais oficiais e na Internet”, diz a nota.
Procurados, os Correios informaram, em nota, que "confirmam a postagem e estão tratando, diretamente com o cliente, as providências cabíveis."
O processo seletivo do IBGE ofereceu 6.500 vagas, sendo 552 oportunidades para função de supervisor de coleta e qualidade. Os candidatos precisavam ter o nível médio. Para o Espírito Santo, foram destinadas 19 oportunidades para o posto. O salário é de R$ 3.100. Foram 1.125 candidatos inscritos no Estado, sendo 80 em São Mateus. 
As provas foram aplicadas no dia 2 de maio e os resultados divulgados em 7 de junho.

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