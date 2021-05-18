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Com corte no orçamento

IBGE prepara realização do Censo em 2022 para cumprir decisão do STF

Em um comunicado, o IBGE destaca que "há necessidade urgente de recomposição do orçamento" para conclusão de etapas preparatórias do levantamento ao longo de 2021

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mai 2021 às 19:03
Vagas temporárias no IBGE
No Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), o recenseador registrará as informações coletadas no Censo 2021 Crédito: Simone Mello/Agência IBGE Notícias
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) prepara um plano para cumprir a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que estabeleceu a realização do Censo Demográfico em 2022. A direção do instituto confirmou a informação nesta terça-feira (18).
No mesmo comunicado, o IBGE destaca que "há necessidade urgente de recomposição do orçamento" para conclusão de etapas preparatórias do levantamento ao longo de 2021.
Produzido a cada 10 anos, o Censo mergulhou em impasse no país. A nova edição da pesquisa estava prevista para 2020, mas foi adiada para 2021 em razão da pandemia. O que acabou inviabilizando o trabalho neste ano foi o corte de recursos destinados ao levantamento.
O Orçamento de 2021, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, passou a prever R$ 53 milhões para o Censo. Antes, a quantia estimada era de R$ 2 bilhões, mas foi reduzida ao longo da tramitação do projeto no Congresso.
"Após votação do STF (Supremo Tribunal Federal), na sexta-feira (14 de maio), a Direção do IBGE prepara um plano para cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a realização do Censo Demográfico em 2022", afirmou o IBGE.
"O projeto descreverá as demandas de recursos a serem repassados ao Instituto ainda este ano, para que o Censo ocorra no ano que vem - por enquanto, sem data definida. A prioridade, agora, é fechar a proposta, já que há necessidade urgente de recomposição do orçamento para conclusão de etapas preparatórias essenciais ao longo de 2021", acrescentou o órgão.
O impasse sobre o Censo causou preocupação entre especialistas. O temor é de que, sem o levantamento, o país amargue uma espécie de apagão estatístico, porque a pesquisa detalha condições de vida dos brasileiros. Na prática, as informações apuradas servem como base para políticas públicas e decisões de investimento de empresas.
Nesta terça-feira (18), IBGE informou ainda que, após elaborar o plano, serão retomadas reuniões para definir "as melhores condições e o período adequado para realização do Censo em 2022".

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