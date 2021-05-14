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Mais tempo ao governo

Maioria do STF vota para Censo ir a campo apenas em 2022

A decisão derruba o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio Mello, que havia determinado a realização de todas as medidas voltadas à realização do Censo de 2021

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 15:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mai 2021 às 15:23
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal (STF)
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Em um vitória da equipe econômica, a maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu a favor de dar mais tempo para que o governo Jair Bolsonaro adote as medidas necessárias para a realização do Censo. Até agora, foram totalizados seis votos para que o levantamento só seja executado em 2022.
A discussão do tema está ocorrendo no plenário virtual da Corte, uma ferramenta digital que permite a análise de casos sem a necessidade de ministros se reunirem pessoalmente ou pro videoconferência. O julgamento está previsto para ser encerrado às 23h59 desta sexta-feira.
Os ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Rosa Weber e Dias Toffoli acompanharam a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes, no sentido de esticar o prazo para o governo esticar o prazo do Censo ir para a rua.
A decisão da maioria derruba o entendimento do relator do caso, ministro Marco Aurélio Mello, que havia determinado no mês passado a realização de todas as medidas voltadas à realização do Censo de 2021.

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