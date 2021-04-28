Ministro Marco Aurélio determina que governo realize o Censo 2021

Censo de 2010 foi o último realizado no país Crédito: Lícia Rubinstein/Agência IBGE Notícias

O magistrado, porém, acolheu pedido do estado do Maranhão e determinou ao governo a "adoção de medidas voltadas à realização do censo".

Ao sancionar o Orçamento de 2021 na última quinta-feira (22), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez mais um corte na verba para o Censo demográfico.

No dia seguinte, o então secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia , Waldery Rodrigues, confirmou que a pesquisa não seria feita neste ano.

O ministro Marco Aurélio acolheu pedido do estado do Maranhão Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF

Os recursos para a pesquisa, que inicialmente eram de R$ 2 bilhões, foram reduzidos para cerca de R$ 50 milhões. Esse é o valor que sobrou para o IBGE realizar estudos e preparar a pesquisa.

Marco Aurélio, porém, afirmou que a União e o IBGE, "ao deixarem de realizar o estudo no corrente ano, em razão de corte de verbas, descumpriram o dever específico de organizar e manter os serviços oficiais de estatística e geografia de alcance nacional"