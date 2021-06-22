Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em flagrante

Homem é preso suspeito de violentar duas crianças em São Mateus

Suspeito de 35 anos foi autuado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município por tentativa e estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Militar,  as vítimas são duas meninas, de 5 e 6 anos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 jun 2021 às 11:48

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 11:48

Foto: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
18ª Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria
Um homem de 35 anos foi preso duas vezes no último fim de semana em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, suspeito de violentar sexualmente duas crianças. As vítimas seriam duas meninas, de 5 e 6 anos. O homem foi atuado e levado para o presídio.
De acordo com informações da Polícia Militar, no último domingo (19) os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência sexual contra uma criança. No local, a avó da vítima relatou aos militares que estava procurando sua neta, que estava desaparecida desde as 7h do mesmo dia.
A mulher contou que por volta das 9h, após passar perto de uma mata, ela flagrou um homem saindo do local puxando sua neta pelo braço. Ao ver a cena ela gritou e o homem foi contido por populares. Em relato aos militares, a avó disse que suspeitou que a criança pudesse ter sido vítima de violência sexual.
O suspeito foi levado pelos policiais militares à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde os PMs foram informados que no dia anterior o mesmo indivíduo teria praticado violência sexual contra outra criança, uma menina de 6 anos, que precisou ser hospitalizada.
A reportagem de A Gazeta procurou o Conselho Tutelar do município na manhã desta terça-feira (22) e recebeu, por telefone, a resposta de que o Conselho não iria se pronunciar sobre o assunto. A assessoria de comunicação da Prefeitura de São Mateus também foi procurada para se manifestar sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 
Já a Polícia Civil informou, por nota, que  o suspeito de 35 anos que foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus foi autuado em flagrante por tentativa e por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.

Veja Também

"Ainda não se move por conta própria", diz avô de menina agredida no ES

Homem é preso suspeito de estuprar jovem em Itapemirim

Menina de 6 anos agredida e estuprada tem morte cerebral confirmada no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus ES Norte Violência Sexual mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados