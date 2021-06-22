Homem é preso suspeito de violentar duas crianças em São Mateus

18ª Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria

Um homem de 35 anos foi preso duas vezes no último fim de semana em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , suspeito de violentar sexualmente duas crianças. As vítimas seriam duas meninas, de 5 e 6 anos. O homem foi atuado e levado para o presídio.

De acordo com informações da Polícia Militar , no último domingo (19) os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência sexual contra uma criança. No local, a avó da vítima relatou aos militares que estava procurando sua neta, que estava desaparecida desde as 7h do mesmo dia.

A mulher contou que por volta das 9h, após passar perto de uma mata, ela flagrou um homem saindo do local puxando sua neta pelo braço. Ao ver a cena ela gritou e o homem foi contido por populares. Em relato aos militares, a avó disse que suspeitou que a criança pudesse ter sido vítima de violência sexual.

O suspeito foi levado pelos policiais militares à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde os PMs foram informados que no dia anterior o mesmo indivíduo teria praticado violência sexual contra outra criança, uma menina de 6 anos, que precisou ser hospitalizada.

A reportagem de A Gazeta procurou o Conselho Tutelar do município na manhã desta terça-feira (22) e recebeu, por telefone, a resposta de que o Conselho não iria se pronunciar sobre o assunto. A assessoria de comunicação da Prefeitura de São Mateus também foi procurada para se manifestar sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.