Homem é preso suspeito de violentar duas crianças em São Mateus

Um homem de 35 anos foi preso duas vezes no último fim de semana em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, suspeito de violentar sexualmente duas crianças. As vítimas seriam duas meninas, de 5 e 6 anos. O homem foi atuado e levado para o presídio.
De acordo com informações da Polícia Militar, no último domingo (19) os policiais foram acionados para atender a uma ocorrência de violência sexual contra uma criança. No local, a avó da vítima relatou aos militares que estava procurando sua neta, que estava desaparecida desde as 7h do mesmo dia.
A mulher contou que por volta das 9h, após passar perto de uma mata, ela flagrou um homem saindo do local puxando sua neta pelo braço. Ao ver a cena ela gritou e o homem foi contido por populares. Em relato aos militares, a avó disse que suspeitou que a criança pudesse ter sido vítima de violência sexual.
O suspeito foi levado pelos policiais militares à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde os PMs foram informados que no dia anterior o mesmo indivíduo teria praticado violência sexual contra outra criança, uma menina de 6 anos, que precisou ser hospitalizada.
A reportagem de A Gazeta procurou o Conselho Tutelar do município na manhã desta terça-feira (22) e recebeu, por telefone, a resposta de que o Conselho não iria se pronunciar sobre o assunto. A assessoria de comunicação da Prefeitura de São Mateus também foi procurada para se manifestar sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Já a Polícia Civil informou, por nota, que o suspeito de 35 anos que foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus foi autuado em flagrante por tentativa e por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) do município.