Após ser solto em Aracruz, Carcará é resgatado novamente em São Mateus

Animal foi resgatado pela polícia Crédito: Polícia Militar Ambiental/ Divulgação

Um carcará, que é uma ave de rapina pertencente à fauna silvestre brasileira, foi resgatado duas vezes em um intervalo de 10 dias em São Mateus , no Norte do Espírito Santo. Mas o segundo resgate surpreendeu a equipe da Polícia Militar Ambiental, já que o animal havia sido solto em Aracruz, que fica a quase 150 quilômetros de distância.

Nesta quinta-feira (24), policiais militares receberam informações que a ave estava na região de Barra Seca, interior de São Mateus. Segundo relato dos moradores, o carcará apresentava comportamento dócil, voando e andando livremente pelas ruas do bairro. Os militares foram acionados pois a ave corria risco de ser ferida por algum animal doméstico.

Carcará resgatado pela polícia Crédito: Polícia Militar Ambiental

Após diversas tentativas, a ave foi resgatada pelos militares. “O resgate do animal foi complexo e, praticamente, transcorreu durante todo o dia, tendo em vista que a ave estava em campo aberto e, apesar de dócil, sempre ficava desconfiada quando ocorria a aproximação dos policiais, voando para outros pontos, sendo necessário reiniciar a aproximação”, relatou o Capitão Fabrício Pereira Rocha.

Depois do resgate, o animal foi encaminhado para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), em Aracruz, para os cuidados médicos veterinários. Quando chegou ao local, o militar foi surpreendido ao descobrir que o animal era o mesmo que havia sido resgatado 10 dias antes em São Mateus.

Após o primeiro resgate, a ave foi devolvida para natureza e acabou retornando para seu município de origem. A ação anterior foi realizado em uma residência do balneário de Guriri, no dia 14 de junho. A identificação foi possível já que o animal tinha uma anilha em uma das garras.

A polícia informou que o animal possuía histórico de ter sido criado irregularmente em cativeiro. Dessa vez, o carcará vai passar mais tempo no centro de reabilitação.

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