Policiais relatam ter disparado 125 vezes contra Lázaro

Lázaro Barbosa, criminoso procurado há mais de duas semanas em Goiás Crédito: Polícia Civil/ Reprodução

Os policiais que participaram, na manhã desta segunda-feira (28), da captura de Lázaro Barbosa de Sousa , de 32, conhecido como "serial killer do DF", relataram ter disparado cerca de 125 vezes contra o criminoso. Além de pistolas, os agentes de segurança usaram um fuzil.

A informação sobre a quantidade de disparos consta no boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília . A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) afirmou que ele resistiu à ordem de prisão e atirou contra a polícia.

Lázaro foi levado para um hospital, mas já estava morto quando chegou lá. O corpo apresentava pelo menos 38 perfurações por balas de arma de fogo, segundo profissionais da saúde do município. O Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia fará o laudo.

Veja vídeo que mostra Lázaro baleado e sendo carregado:

Your browser does not support the video tag.

No domingo (27) à noite, com base em informações de que Lázaro tentaria se encontrar com a ex-companheira e a mãe dela, os policiais montaram uma operação. Eles relatam que o criminoso foi avistado, mas se embrenhou na mata. Cães farejadores conseguiram identificar o rastro.

Também segundo os policiais, ele seguiu o curso de um córrego e se escondeu em grotas durante a madrugada. Ao amanhecer, ele teria feito um novo movimento para tentar deixar o lugar quando as equipes conseguiram se aproximar para prendê-lo.

O secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, afirmou que o criminoso portava duas armas, sendo uma delas uma pistola. "Uma pistola .380 que ele descarregou na direção dos policiais", disse. "Nós o cercamos e ele teve a oportunidade de se entregar, mas não quis."

A ex-companheira e a mãe dela foram levadas pela polícia para prestar depoimento. A polícia apura a existência de uma rede que teria abrigado Lázaro e o ajudado nas últimas semanas.

De acordo com o chefe da Segurança Pública de Goiás, o criminoso carregava R$ 4.400 no bolso da calça. A quantia seria um indício de que ele provavelmente estaria tentando deixar o estado, segundo as autoridades.

A captura ocorreu após a prisão do dono e de um funcionário de uma fazenda, ambos acusados de ajudar o foragido a se esconder. Espingardas foram apreendidas no local. Em uma das ocasiões em que Lázaro foi visto, ele carregava uma delas, afirmaram os policiais.

Desde o crime cometido no início deste mês em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, ele vinha fugindo ao cerco policial se escondendo em chácaras e mata do cerrado. A polícia informou que ele caminhava dentro dos rios, para dificultar a ação dos cães farejadores.

Durante a fuga, segundo os agentes de segurança, Lázaro cometeu uma série de novos crimes – baleou moradores de uma chácara, fez de reféns em outra, roubou carros e armas. Além de ter trocado tiros com um funcionário de uma fazenda e com policiais.