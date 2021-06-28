AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • Policiais relatam ter disparado 125 vezes contra Lázaro
"Serial killer do DF"

Policiais relatam ter disparado 125 vezes contra Lázaro

Informação está no boletim de ocorrência da Polícia Civil de Goiás; criminoso resistiu à prisão nesta segunda-feira (28) e atirou contra agentes

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 20:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2021 às 20:52
Lázaro Barbosa, criminoso procurado há mais de duas semanas em Goiás
Lázaro Barbosa, criminoso procurado há mais de duas semanas em Goiás Crédito: Polícia Civil/ Reprodução
Os policiais que participaram, na manhã desta segunda-feira (28), da captura de Lázaro Barbosa de Sousa, de 32, conhecido como "serial killer do DF", relataram ter disparado cerca de 125 vezes contra o criminoso. Além de pistolas, os agentes de segurança usaram um fuzil.
A informação sobre a quantidade de disparos consta no boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Águas Lindas de Goiás, no entorno de Brasília. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) afirmou que ele resistiu à ordem de prisão e atirou contra a polícia.
Lázaro foi levado para um hospital, mas já estava morto quando chegou lá. O corpo apresentava pelo menos 38 perfurações por balas de arma de fogo, segundo profissionais da saúde do município. O Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia fará o laudo.

Veja vídeo que mostra Lázaro baleado e sendo carregado:

No domingo (27) à noite, com base em informações de que Lázaro tentaria se encontrar com a ex-companheira e a mãe dela, os policiais montaram uma operação. Eles relatam que o criminoso foi avistado, mas se embrenhou na mata. Cães farejadores conseguiram identificar o rastro.
Também segundo os policiais, ele seguiu o curso de um córrego e se escondeu em grotas durante a madrugada. Ao amanhecer, ele teria feito um novo movimento para tentar deixar o lugar quando as equipes conseguiram se aproximar para prendê-lo.
O secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, afirmou que o criminoso portava duas armas, sendo uma delas uma pistola. "Uma pistola .380 que ele descarregou na direção dos policiais", disse. "Nós o cercamos e ele teve a oportunidade de se entregar, mas não quis."

Veja Também

Repórter do SBT é mordida por pitbull durante cobertura do caso Lázaro

A ex-companheira e a mãe dela foram levadas pela polícia para prestar depoimento. A polícia apura a existência de uma rede que teria abrigado Lázaro e o ajudado nas últimas semanas.
De acordo com o chefe da Segurança Pública de Goiás, o criminoso carregava R$ 4.400 no bolso da calça. A quantia seria um indício de que ele provavelmente estaria tentando deixar o estado, segundo as autoridades.
A captura ocorreu após a prisão do dono e de um funcionário de uma fazenda, ambos acusados de ajudar o foragido a se esconder. Espingardas foram apreendidas no local. Em uma das ocasiões em que Lázaro foi visto, ele carregava uma delas, afirmaram os policiais.

Veja Também

Crimes graves no Brasil: leis frouxas e um Lázaro em cada esquina

Desde o crime cometido no início deste mês em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, ele vinha fugindo ao cerco policial se escondendo em chácaras e mata do cerrado. A polícia informou que ele caminhava dentro dos rios, para dificultar a ação dos cães farejadores.
Durante a fuga, segundo os agentes de segurança, Lázaro cometeu uma série de novos crimes – baleou moradores de uma chácara, fez de reféns em outra, roubou carros e armas. Além de ter trocado tiros com um funcionário de uma fazenda e com policiais.
Uma megaoperação foi montada com o objetivo de capturá-lo, incluindo polícias estaduais de Goiás e do Distrito Federal, e as polícias Federal e Rodoviária Federal. Foram mobilizados mais de 270 agentes de segurança.

Veja Também

"CPF cancelado", escreve Bolsonaro após Lázaro morrer em confronto

Repórter da Globo dança ao vivo na Record após captura de Lázaro

Vídeo mostra Lázaro baleado e sendo carregado por policiais em Goiás

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Polícia Civil Goiás Polícia Federal Distrito Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM apreende câmeras usadas pelo tráfico para monitorar bairro Alagoano, em Vitória
Caminhonete na contramão bate em carro e derruba poste em Vila Velha
Transmissão ao vivo do nascer do sol flagra acidente em Vila Velha; veja vídeo
Imagem de destaque
8 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados