Repórter da Globo dança ao vivo na Record após captura de Lázaro

Na manhã desta segunda-feira (28), a repórter Giovanna Dourado entrou ao vivo, no programa "Mais Você" (Globo), para dar a notícia de que o fugitivo Lázaro Barbosa havia sido capturado, após ficar 20 dias sendo procurado pela polícia de Goiás.

No momento da notícia, ainda não havia informações de que o suspeito de matar uma família no interior do estado havia sido morto. No entanto, Dourado chamou atenção ao aparecer dançando ao fundo da cobertura na Record.

A repórter Giovanna Dourado, da TV Globo, foi flagrada ao fundo de uma transmissão ao vivo da Record fazendo uma dancinha Crédito: Rede Globo/Reprodução

Internautas não deixaram o episódio passar despercebido e logo fizeram inúmeros comentários nas redes sociais. O ato da repórter foi interpretado, por grande parte do público, como uma comemoração ao fim da busca por Lázaro.

"O repórter anunciando a captura do Lázaro e a mulher lá atrás comemorando representa muito o brasileiro", escreveu um. "O Brasil hoje está só repórter da Globo no fundo comemorando a prisão do Lázaro!", pontuou um segundo.

A repórter da Globo no fundo comemorando a prisão do Lázaro! pic.twitter.com/0VgvXE0Ib3 — Fagner Vilela ® (@FagneerVileela) June 28, 2021