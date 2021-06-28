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Televisão

Repórter da Globo dança ao vivo na Record após captura de Lázaro

Giovanna Dourado anunciou a prisão do foragido no "Mais Você"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:15

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:15

Na manhã desta segunda-feira (28), a repórter Giovanna Dourado entrou ao vivo, no programa "Mais Você" (Globo), para dar a notícia de que o fugitivo Lázaro Barbosa havia sido capturado, após ficar 20 dias sendo procurado pela polícia de Goiás.
No momento da notícia, ainda não havia informações de que o suspeito de matar uma família no interior do estado havia sido morto. No entanto, Dourado chamou atenção ao aparecer dançando ao fundo da cobertura na Record.
A repórter Giovanna Dourado, da TV Globo, foi flagrada ao fundo de uma transmissão ao vivo da Record fazendo uma dancinha
A repórter Giovanna Dourado, da TV Globo, foi flagrada ao fundo de uma transmissão ao vivo da Record fazendo uma dancinha Crédito: Rede Globo/Reprodução
Internautas não deixaram o episódio passar despercebido e logo fizeram inúmeros comentários nas redes sociais. O ato da repórter foi interpretado, por grande parte do público, como uma comemoração ao fim da busca por Lázaro.
"O repórter anunciando a captura do Lázaro e a mulher lá atrás comemorando representa muito o brasileiro", escreveu um. "O Brasil hoje está só repórter da Globo no fundo comemorando a prisão do Lázaro!", pontuou um segundo.
Outro repórter do "Mais Você", Cauê Fabiano, criticou o desfecho do caso, com a morte do foragido. Para ele, a operação policial falhou. "Lázaro era um assassino. Um criminoso da pior espécie. Deveria passar o resto de seus dias preso. Mas também deveria ter sido capturado, para que entregasse todos os outros criminosos com os quais se relacionou, e que o ajudaram", escreveu.

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