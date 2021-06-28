Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Vídeo mostra Lázaro baleado e sendo carregado por policiais em Goiás
Serial killer morto

Vídeo mostra Lázaro baleado e sendo carregado por policiais em Goiás

Bandido era procurado pela polícia há mais de 20 dias. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Policiais comemoraram a captura

Publicado em 

28 jun 2021 às 11:15

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 11:15

Lázaro Barbosa, criminoso procurado há mais de duas semanas em Goiás
Lázaro Barbosa, criminoso procurado há mais de duas semanas em Goiás Crédito: Polícia Civil/ Reprodução
Um vídeo, que circula pelas redes sociais, mostra o momento em que Lázaro Barbosa, o 'serial killer do Distrito Federal', foi preso na manhã desta segunda-feira (28). Condenado por estupros e assassinatos, ele era procurado pela polícia por uma série de crimes cometidos na Bahia e em Goiás. 
As imagens mostram o criminoso cercado por vários policiais, enquanto é conduzido para dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Ao final do vídeo, muitos policiais gritam e comemoram a prisão do serial Killer. 
No momento da prisão, Lázaro teria trocado tiros com a polícia. Ele foi baleado, socorrido para uma hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. 

A PRISÃO

A captura ocorreu após a prisão do dono e de um funcionário de uma fazenda, ambos acusados de ajudar o foragido a se esconder. Espingardas foram apreendidas no local. Em uma das ocasiões em que Lázaro foi visto, afirmaram os policiais, ele carregava uma delas.
Desde o crime cometido no início deste mês em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, ele vinha fugindo ao cerco policial se escondendo em chácaras e mata do cerrado. A polícia informou que ele caminhava dentro dos rios, para dificultar a ação dos cães farejadores.
Durante a fuga, segundo a polícia, Barbosa comentou uma série de novos crimes - baleou moradores de uma chácara, fez de reféns em outra, roubou carros e armas. Ainda trocou tiros com um funcionário de uma fazenda e também com policiais.
Uma megaoperação foi montada com o objetivo de capturá-lo, incluindo polícias estaduais de Goiás e do DF, e as polícias Federal e Rodoviária Federal. Foram mobilizados mais de 270 agentes de segurança.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Goiás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados