Vídeo mostra Lázaro baleado e sendo carregado por policiais em Goiás

Lázaro Barbosa, criminoso procurado há mais de duas semanas em Goiás Crédito: Polícia Civil/ Reprodução

As imagens mostram o criminoso cercado por vários policiais, enquanto é conduzido para dentro de uma viatura do Corpo de Bombeiros. Ao final do vídeo, muitos policiais gritam e comemoram a prisão do serial Killer.

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No momento da prisão, Lázaro teria trocado tiros com a polícia. Ele foi baleado, socorrido para uma hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PRISÃO

A captura ocorreu após a prisão do dono e de um funcionário de uma fazenda, ambos acusados de ajudar o foragido a se esconder. Espingardas foram apreendidas no local. Em uma das ocasiões em que Lázaro foi visto, afirmaram os policiais, ele carregava uma delas.

Desde o crime cometido no início deste mês em Ceilândia, cidade satélite de Brasília, ele vinha fugindo ao cerco policial se escondendo em chácaras e mata do cerrado. A polícia informou que ele caminhava dentro dos rios, para dificultar a ação dos cães farejadores.

Durante a fuga, segundo a polícia, Barbosa comentou uma série de novos crimes - baleou moradores de uma chácara, fez de reféns em outra, roubou carros e armas. Ainda trocou tiros com um funcionário de uma fazenda e também com policiais.