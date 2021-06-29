Homem é preso por tentar cortar pescoço de mulher com caco de vidro no ES

Um eletricista, de 30 anos, foi preso por agredir a companheira nesta segunda-feira (28), no bairro São Geraldo, em Cariacica. O homem tentou cortar o pescoço da mulher com um caco de vidro. Foi o pai da vendedora, de 39 anos, que chamou a polícia.
O pai da vítima contou à polícia que o casal estava junto há cerca de seis meses e a mulher já sofria agressões. De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o pai mora ao lado da casa da filha e chamou a polícia assim que escutou os gritos de socorro da mulher. A polícia foi até o local, chamou pela mulher, que não atendeu. Quando os militares se preparavam para arrombar a porta, o eletricista apareceu e disse que a companheira estava no quarto.
Os militares encontraram a vendedora em cima da cama, com vários machucados pelo corpo. Ela contou à polícia que o homem a agrediu com chutes e socos. O eletricista chegou a apertar o pescoço da companheira e usou um caco de vidro para tentar cortá-la. Na tentativa de se defender, a vendedora acabou cortando a mão.
"PIOR DO QUE O LÁZARO"
A mulher contou ainda que, enquanto era agredida, o homem chegou a afirmar que poderia matá-la a qualquer momento e que ele era "pior do que o Lázaro" - o serial killer do Distrito Federal, que foi capturado e morto nesta segunda-feira (28).
TENTATIVA DE AGRESSÃO NA DELEGACIA
O agressor, identificado como Henrique Vaz de Campos, de 30 anos, foi levado para a Delegacia da Mulher. Muito alterado, ele ainda tentou agredir a mulher na frente dos policiais. Para tentar conter o homem, a polícia chegou a colocar duas algemas nele. Uma das algemas foi cortada depois, com a ajuda do Corpo de Bombeiros.
A mulher foi levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, onde foi atendida e já recebeu alta.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou por nota que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, dano ao patrimônio e resistência. "Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)", diz a nota.
