Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Homem é preso por tentar cortar pescoço de mulher com caco de vidro no ES

Foi o pai da vítima que chamou a polícia. Henrique Vaz de Campos, de 30 anos, ainda tentou agredir a mulher mais uma vez, quando casal estava na delegacia
Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 08:17

Homem foi preso acusado de tentar cortar o pescoço da mulher com caco de vidro Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um eletricista, de 30 anos, foi preso por agredir a companheira nesta segunda-feira (28),  no bairro São Geraldo, em Cariacica. O homem tentou cortar o pescoço da mulher com um caco de vidro. Foi o pai da vendedora, de 39 anos,  que chamou a polícia.
O pai da vítima contou à polícia que o casal estava junto há cerca de seis meses e a mulher já sofria agressões. De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, o pai mora ao lado da casa da filha e chamou a polícia assim que escutou os gritos de socorro da mulher. A polícia foi até o local, chamou pela mulher, que não atendeu. Quando os militares se preparavam para arrombar a porta, o eletricista apareceu e disse que a companheira estava no quarto. 
Os militares encontraram a vendedora em cima da cama, com vários machucados pelo corpo. Ela contou à polícia que o homem a agrediu com chutes e socos. O eletricista chegou a apertar o pescoço da companheira e usou um caco de vidro para tentar cortá-la. Na tentativa de se defender, a vendedora acabou cortando a mão. 

"PIOR DO QUE O LÁZARO"

A mulher contou ainda que, enquanto era agredida, o homem chegou a afirmar que poderia matá-la a qualquer momento e que ele era "pior do que o Lázaro" - o serial killer do Distrito Federal, que foi capturado e morto nesta segunda-feira (28).

TENTATIVA DE AGRESSÃO NA DELEGACIA

O agressor, identificado como Henrique Vaz de Campos, de 30 anos, foi levado para a Delegacia da Mulher. Muito alterado, ele ainda tentou agredir a mulher na frente dos policiais. Para tentar conter o homem, a polícia chegou a  colocar duas algemas nele. Uma das algemas foi cortada depois, com a ajuda do Corpo de Bombeiros.
A mulher foi levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, onde foi atendida e já recebeu alta.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou por nota que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, dano ao patrimônio e resistência. "Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)", diz a nota.
Com informações da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil Violência Contra a Mulher Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados