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Informação anônima

Polícia investiga denúncia de feto encontrado em condomínio na Serra

Morador disse que embrião estava em um recipiente de vidro enterrado perto da piscina e foi encontrado por uma criança no último dia 21, em Balneário de Carapebus

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 18:07

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 jun 2021 às 18:07
Polícia investiga denúncia sobre feto que teria sido encontrado dentro do pote (foto acima) em um condomínio no município da Serra
Polícia investiga denúncia sobre um feto que teria sido encontrado em um pote de vidro (foto acima) em condomínio da Serra Crédito: Reprodução
Polícia Civil investiga uma denúncia de um feto que teria sido encontrado dentro de um pote de vidro em um condomínio na Serra. O caso chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município por meio de uma denúncia anônima.
Segundo o relato de um morador que não quis se identificar, o recipiente com o embrião teria sido encontrado por uma criança na manhã do último dia 21, após ela ver um pedaço de terra mexida em uma área que fica perto da piscina. O condomínio fica em Balneário de Carapebus.
Na mesma data, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com a síndica do condomínio, que disse que ainda iria averiguar a veracidade do relato e garantiu que, se fosse o caso, procuraria as autoridades competentes. Nesta terça-feira (29), ela afirmou que o "assunto é reservado ao condomínio".
Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso e, "para que a apuração seja preservada, nenhuma informação será repassada". A corporação destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia (181). Todas as informações recebidas são investigadas e não é preciso se identificar.

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