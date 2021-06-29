Polícia investiga denúncia de feto encontrado em condomínio na Serra

A Polícia Civil investiga uma denúncia de um feto que teria sido encontrado dentro de um pote de vidro em um condomínio na Serra. O caso chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município por meio de uma denúncia anônima.
Segundo o relato de um morador que não quis se identificar, o recipiente com o embrião teria sido encontrado por uma criança na manhã do último dia 21, após ela ver um pedaço de terra mexida em uma área que fica perto da piscina. O condomínio fica em Balneário de Carapebus.
Na mesma data, a reportagem de A Gazeta entrou em contato com a síndica do condomínio, que disse que ainda iria averiguar a veracidade do relato e garantiu que, se fosse o caso, procuraria as autoridades competentes. Nesta terça-feira (29), ela afirmou que o "assunto é reservado ao condomínio".
Em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso e, "para que a apuração seja preservada, nenhuma informação será repassada". A corporação destacou ainda que a população pode auxiliar na investigação por meio do Disque-Denúncia (181). Todas as informações recebidas são investigadas e não é preciso se identificar.