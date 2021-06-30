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Aracruz

PM da reserva é preso suspeito de ser um dos grandes fornecedores de droga do ES

De acordo com a Polícia Civil, o sargento aposentado foi detido com cerca de três quilos de pasta base de cocaína e R$ 10 mil em espécie. O entorpecente apreendido está avaliado em cerca de R$ 100 mil

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 12:25

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

30 jun 2021 às 12:25
Drogas foram encontrados com policial militar da reserva
Drogas foram encontrados com policial militar da reserva Crédito: Polícia Civil/ Divulgação
Um sargento da reserva da Polícia Militar, de 57 anos, foi preso durante uma operação realizada na noite desta terça-feira (29) em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Ele é apontado nas investigações como um grande fornecedor de entorpecentes para diversos municípios do Estado, em especial para a região Norte e para a Grande Vitória. O nome do sargento não foi divulgado pela polícia, mas, de acordo com apuração da TV Gazeta, segundo consta do auto de prisão em flagrante, o nome do militar é Dario Belinossi.
Com o militar da reserva, no momento da prisão foram encontrados aproximadamente três quilos de pasta base de cocaína e R$ 10.000,00 em dinheiro, além de quatro chaves de fenda que poderiam ser usadas para ajudar a esconder a droga. Segundo a Polícia Civil, o entorpecente apreendido está avaliado em cerca de R$ 100.000,00.

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De acordo com a polícia, a operação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil foi deflagrada após meses de investigações. Uma barreira policial foi montada para prender o sargento, que estava em um veículo branco, alugado.
Segundo a polícia, o militar da reserva foi conduzido para a Delegacia Regional de Aracruz, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida ele foi encaminhado para o Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Espírito Santo, onde permanecerá preso. O sargento já havia sido preso em 2019 por porte ilegal de arma de fogo.
A reportagem de A Gazeta tentou localizar a defesa do sargento nesse processo, mas não conseguiu. Se houver resposta, a matéria será atualizada.

O QUE DIZ A PM

A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar, que informou que o policial foi apresentado ao Presídio Militar do Quartel do Comando Geral, onde se encontra à disposição da Justiça. Após receber toda a documentação sobre a prisão do servidor reformado, a Corregedoria da Corporação vai instaurar um procedimento apuratório que poderá resultar na perda da função pública militar.

Atualização

30/06/2021 - 7:20
A Polícia Militar enviou informações sobre o caso. O texto foi atualizado. O nome do sargento e mais informações obtidas pela TV Gazeta foram acrescentadas.

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