Dono de transportadora escapa de tiros após invasão de bandidos no ES

Do G1/ES

Transportadora onde bandidos atiraram contra o dono do local Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Bandidos armados invadiram uma transportadora às margens da BR 262 e tentaram matar o proprietário do local, na tarde de terça-feira (29), na altura do bairro Vila Bethânia, em Viana , na Grande Vitória.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o dono da transportadora. Ele contou que dois homens a pé e usando capacetes entraram na transportadora e mostraram uma foto no celular.

Os criminosos perguntaram ao dono do estabelecimento se ele conhecia a pessoa da foto. Ao responder que não, a vítima se afastou. Neste momento, um dos criminosos sacou uma arma e atirou contra o dono da transportadora, que escapou correndo para o escritório.

A vítima conseguiu fechar a porta na tentativa de se proteger e deitou o chão. Logo, os disparos pararam e ele saiu ileso.

Na manhã desta quarta (30), a transportadora não funcionou.

O caso foi registrado pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de homicídio. Nenhum suspeito foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil.