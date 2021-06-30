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Viana

Dono de transportadora escapa de tiros após invasão de bandidos no ES

Vítima conseguiu correr para o escritório da transportadora, onde se protegeu dos disparos. Em seguida, os tiros pararam e o homem saiu ileso

Publicado em 

30 jun 2021 às 10:30

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 10:30

  • Do G1/ES

Transportadora onde bandidos atiraram contra o dono do local
Transportadora onde bandidos atiraram contra o dono do local Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Bandidos armados invadiram uma transportadora às margens da BR 262 e tentaram matar o proprietário do local, na tarde de terça-feira (29), na altura do bairro Vila Bethânia, em Viana, na Grande Vitória.
A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o dono da transportadora. Ele contou que dois homens a pé e usando capacetes entraram na transportadora e mostraram uma foto no celular.
Os criminosos perguntaram ao dono do estabelecimento se ele conhecia a pessoa da foto. Ao responder que não, a vítima se afastou. Neste momento, um dos criminosos sacou uma arma e atirou contra o dono da transportadora, que escapou correndo para o escritório.
A vítima conseguiu fechar a porta na tentativa de se proteger e deitou o chão. Logo, os disparos pararam e ele saiu ileso.
Na manhã desta quarta (30), a transportadora não funcionou.
O caso foi registrado pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de homicídio. Nenhum suspeito foi preso e o caso será investigado pela Polícia Civil.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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