Corpo encontrado em praia de Vila Velha é de funcionário de pet shop

O corpo que foi encontrado na manhã desta quarta-feira (30) na Praia dos Recifes, em Vila Velha, é de Bruno Augusto de Oliveira, que trabalhava como funcionário de pet shop e estava desaparecido há cinco dias. A identificação da vítima foi confirmada à família nesta quinta-feira (1º) pelo Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Muito abalados, os parentes dele não quiseram dar entrevista.
Poucas horas após o encontro do cadáver, o pai da vítima tentou fazer o reconhecimento facial. Porém, devido ao avançado estado de decomposição, isso não foi possível. Ainda segundo a irmã Stephanie de Oliveira, as roupas indicavam que seria Bruno, mas a identidade seria feita pela digital.
Funcionário de um pet shop de Vila Velha, Bruno Augusto de Oliveira tinha 40 anos e havia desaparecido após ser visto em um supermercado localizado no bairro Coqueiral de Itaparica. A partir de então, a família não conseguiu mais contatá-lo. No sábado (26), quando foi visto pela última vez, ele vestia uma camisa e uma bermuda azul.
O corpo de Bruno foi encontrado na areia da Praia dos Recifes. A Polícia Civil fez o recolhimento e informou que o cadáver seria encaminhado ao DML para ser identificado e passar por um exame que indicasse a causa da morte, que até o momento não foi divulgada.
Apesar de trabalhar como tosador em Vila Velha, Bruno Augusto de Oliveira morava em Meaípe, no município de Guarapari. Detalhes sobre velório e enterro não foram informados pela família, que agradeceu o apoio de todos nas buscas durante os últimos dias.