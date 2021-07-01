Homem é morto com golpes de marreta em bairro de Viana

Um homem foi encontrado morto com golpes de marreta em Viana nesta quinta-feira (1º). O corpo estava dentro de uma casa no bairro Jucu. Não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.
De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados por volta das 7h para verificar a informação de que o corpo de um homem havia sido encontrado no interior de uma residência em Jucu, com diversas lesões provocadas por golpes de marreta.
Chegando ao local, os militares constataram o fato e a perícia foi acionada. “Não há informações sobre autoria ou motivação do crime. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação”, informou.
Procurada ainda na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que não tinha mais detalhes.