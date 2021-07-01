Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Jucu

Homem é morto com golpes de marreta em bairro de Viana

O corpo estava dentro de uma casa.  De acordo com a polícia, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 11:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2021 às 11:09
Rabecão da Polícia Civil foi acionado
A perícia da Polícia Civil foi acionada Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta
Um homem foi encontrado morto com golpes de marreta em Viana nesta quinta-feira (1º). O corpo estava dentro de uma casa no bairro Jucu. Não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime.
De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados por volta das 7h para verificar a informação de que o corpo de um homem havia sido encontrado no interior de uma residência em Jucu, com diversas lesões provocadas por golpes de marreta.
Chegando ao local, os militares constataram o fato e a perícia foi acionada. “Não há informações sobre autoria ou motivação do crime. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação”, informou.
Procurada ainda na manhã desta quinta-feira, a Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento e que não tinha mais detalhes.

Veja Também

Acusado de executar catador de materiais recicláveis é preso na Serra

Corpo é encontrado queimado e envolvido em pneus na Serra

Homem é preso após mostrar pornografia para criança de 10 anos na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Viana Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados